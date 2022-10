Etninen tausta ei ole selittäjä Kiinasta Suomeen suuntautuville investoinneille.

Helsingin Sanomien jutussa (8.10.) käsiteltiin investointeja Kiinasta Eurooppaan, mukaan lukien Suomeen. Päähuomiona oli investointien kansalliselle turvallisuudelle synnyttämä uhka.

Jutussa käytännössä puhuttiin Kiinan valtion ja kiinalaisomisteisten yritysten toiminnasta, mutta läpi tekstin toimijoista puhuttiin ”kiinalaisina”, esimerkiksi: ”Suomessa kiinalaiset iskivät silmänsä Kemijärven lentokenttään arktisia tutkimuslentoja varten.”

Kiinan valtio tai kiinalaiset yritykset eivät ole yhtä kuin kiinalaiset. Etninen tausta ei ole selittäjä Kiinasta Suomeen suuntautuville investoinneille. Suomessa asuu myös kiinalaisia toisinajattelijoita. Ovatko hekin uhka Suomen kansalliselle turvallisuudelle, vain koska he ovat kiinalaisia? Entä Suomeen opiskelemaan haluavat kiinalaisnuoret, jotka ovat tyytymättömiä oman maansa koulutus- ja kenties muuhunkin järjestelmään?

Vaikka Kiina herättää perustellusti kriittistä keskustelua, mihin Suomi–Kiina-seurakin osallistuu, ei tämä oikeuta käsitteellistä epätarkkuutta eikä varsinkaan tietyn kansanryhmän leimaamista. Muun muassa Yhdysvalloista on jo esimerkkejä siitä, että maan aasialais- ja erityisesti kiinalaisväestöön on kohdistunut kasvavaa syrjintää, jota kärjistävä julkinen keskustelu on osaltaan vauhdittanut.

Toivottavasti Suomessa kuumana käyvä Kiina-keskustelu johtaa syvällisempään ja monipuolisempaan Kiinan ymmärtämiseen eikä yksinkertaistuksiin, leimautumiseen tai kansalaisyhteiskuntatasolle ulottuvaan vastakkainasetteluun.

Mikko Puustinen

puheenjohtaja, Suomi–Kiina-seura

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.