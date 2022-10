Työpaikoilla liikunta on tyypillisesti rahallinen henkilöstöetu, mutta runsas 30 prosenttia palkansaajista jättää tämän edun käyttämättä.

Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön johtaja Matti Heikkinen ehdotti haastattelussa (IS 5.10.), että lääkärit määräisivät liikkumattomille liikuntaa lääkkeeksi. Itse hän kutsui tätä pakkokeinoksi. Liikuntasosiologian emeritusprofessori Hannu Itkonen torjui ajatuksen pakosta ja muistutti, että meillä on jo olemassa lääkärin ja asiakkaan sopimukseen perustuva liikkumisresepti (HS 7.10.). Se ei ole kuitenkaan yleistynyt toivotulla tavalla muun muassa siksi, että lääkärit ovat kokeneet, ettei heillä ole riittävää liikunnan osaamista, ja asia vie vastaanotolla liikaa aikaa.

Liikkumisreseptin hyvästä ideasta on jalostettu toimivampi versio eli kunnan liikuntaneuvonta. Liikuntaneuvonnan palveluketjussa lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattilainen tunnistaa liian vähän liikkuvan asiakkaan, ottaa liikkumisen puheeksi ja lähettää asiakkaan kunnan liikuntapalveluiden neuvonnan pariin. Maksuton neuvonta kestää tavallisimmillaan 6–12 kuukautta. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Liikkuva aikuinen -ohjelma koordinoi valtakunnallista liikuntaneuvonnan kehittämistä, ja tavoitteena on, että palvelu on saatavilla kaikissa kunnissa vuonna 2025. Tällä hetkellä se on mahdollista vajaassa 200 kunnassa.

” Liikkuminen on parhaimmillaan mukana myös työpaikan strategiassa.

Perusterveydenhuollossa annetun liikuntaneuvonnan on todettu auttavan tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä. Myönteisiä tuloksia on saatu liikkumisen määrässä, painonpudotuksessa, unen määrässä ja laadussa sekä terveellisemmässä ravitsemuksessa. Tulosten on osoitettu näkyvän myös säästöinä terveydenhuoltomenoissa. Liikuntaneuvonnasta on laadittu valtakunnalliset suositukset, jotka leviävät vähitellen kaikkiin kuntiin.

Liikkuva aikuinen -ohjelman edistämä toinen keino lisätä työikäisten fyysistä aktiivisuutta on saada liikkuminen osaksi työpäivää. Tutkituista hyödyistä huolimatta liikkuminen on alihyödynnetty keino parantaa henkilöstön työkykyä ja hyvinvointia. Työpaikoilla liikunta on tyypillisesti rahallinen henkilöstöetu, mutta runsas 30 prosenttia palkansaajista jättää tämän edun käyttämättä. Keinot tilanteen parantamiseen ovat parhaimmillaan yksinkertaisia: istumatyöläisiä kannustetaan aktiivisiin taukoihin ja kuormittavaa työtä tekeville annetaan päivän aikana mahdollisuus palautumiseen. Ja koska puolella suomalaisista työmatka on alle seitsemän kilometriä, voi työantajan pieni kannustus pyöräilyyn tai kävelyyn antaa kimmokkeen jättää auto kotiin.

Johtamisen näkökulmasta henkilöstön hyvinvointi on rahaa. Koska liikkuminen ennaltaehkäisee ja hoitaa tyypillisimpiä työkykyä uhkaavia ongelmia, on se parhaimmillaan mukana myös työpaikan strategiassa. Liikkuminen sujuvoittaa ajatustyötä ja parantaa mielen hyvinvointia sekä fyysistä kuntoa. Se myös lisää palautumista kaikesta kuormituksesta.

Sari Kivimäki

Miia Malvela

kehittämispäälliköitä

Annamaija Manninen

viestintäpäällikkö

Liikkuva aikuinen -ohjelma

