Kirkko työllistää osatyökykyisiä, mutta yhä on paljon tehtävää

Kirkko on vammaisten ja osatyökykyisten näkökulmasta hyvä työpaikka.

Jukka Somerharju peräänkuulutti kirkon vastuuta osatyökykyisten työllistämisestä (HS Mielipide 9.10.). Kirkko on suuri työnantaja ja arvomaailmaltaan sellainen, jossa kaikkien ihmisten arvo ja kyvyt tulisi ottaa mahdollisimman hyvin käyttöön.

Kirkossa on pyritty erilaisten hankkeiden avulla työllistämään osatyökykyisiä ja vammaisia henkilöitä ja edelleen edistämään heidän työllistymistään. Viimeisimpänä esimerkiksi Helsingin seurakuntayhtymän Työraiteet-projekti ja Kirkkohallituksen luotsaama Tuhat ja yksi työtä -hanke. Parhaillaankin Kirkkohallituksessa on käynnissä nuorten näkövammaisten työllistämishanke yhdessä Sokeain ystävien kanssa. Myös muun muassa Kehitysvammaliiton ja STEP-oppilaitosten kanssa viritellään kirkon palkkaamo -mallia. Järjestämme aiheesta myös webinaareja ja luentoja sekä tuotamme materiaalia. Mutta onko osatyökykyisiä ja vammaisia työllistynyt riittävästi? Ei ole. Edelleen on paljon tehtävää.

Kirkkohallitus julkaisi vuonna 2019 YK:n vammaissopimuksen pohjalta Aktiivisesti osallinen -toimintaohjelman, joka nostaa esille myös vammaisten ihmisten työllistämisen välttämättömyyden kirkossa, jotta kirkko olisi sanomansa kaltainen: aito kirkko ja moninaisten jäseniensä summa. Aktiivisesti osallinen -toimintaohjelmassa tehokkaimmin toimii Kirkon saavutettavuuden ja vammaisuuden neuvottelukunta.

Kirkossa vammaisten ja osatyökykyisten työllistämisen asiaa edistävät tällä hetkellä kokonaiskirkon tasolla eniten siis itse vammaiset ja siten mahdollisesti myös osatyökykyiset ihmiset. (Vammainen henkilö ei useinkaan ole osatyökykyinen henkilö, mutta toisinaan on.)

Kirkko on vammaisten ja osatyökykyisten näkökulmasta hyvä työpaikka. Teologian pro gradu -tutkimuksessa Vammainen pappi (Itä-Suomen yliopisto 2022) vammaiset papit kertoivat hyvien esimiesten olevan joustavia, ja työhön on räätälöity juuri vammaisen papin tarpeiden pohjalta ratkaisuja. Vaikka vammaiset ihmiset itse pyrkivät kaikin tavoin edistämään osatyökykyisten ja vammaisten työllistämistä kirkossa, kaikkia asian edistäjiä tarvitaan.

Tähän kutsumme mukaan mielellämme kaikki asiasta kiinnostuneet ja iloitsemme, kun asiaa nostetaan esille. Marraskuussa seurakuntavaaleissa valitaan uudet seurakuntien luottamushenkilöt, jotka voivat vaikuttaa näihinkin asioihin erityisen paljon.

Katri Suhonen

saavutettavuuden ja vammaisuuden asiantuntija

Kari Latvus

johtava asiantuntija

Kirkkohallitus

