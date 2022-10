Kuntoradat parantaisivat perheiden hyvinvointia.

Nyt kannetaan huolta suomalaisten vähentyneestä liikunnasta. Vuosia sitten asuin perheeni kanssa Sveitsissä. Niihin aikoihin ilmestyi Lausanneen pari mielenkiintoista koko perheen kuntorataa. Nimeksi niille oli annettu ”Parcours Vita”, ratojen sponsorin mukaan.

Radalla oli useita suorituspisteitä tehokkain välinein ja ohjelmin. Opastaulut kertoivat, mitä harjoituksia kussakin pisteessä piti tehdä. Lapsille oli omat ohjeet. Suorituspisteeltä toiselle mentiin eri tavoin – juosten, kävellen tai ”jättiläisen kävelyä”.

Radat olivat hyvin ylläpidettyjä, mikä osaltaan houkutti käyttämään niitä. Nykyisellään näitä ratoja on noin 500 eri puolilla Sveitsiä. Maailmanlaajuisesti niitä on Australiaa ja Uutta Seelantia myöten. Jopa joillekin lomalaisille näyttää olevan tärkeää, että hotellin läheisyydessä on kyseinen rata.

Olisiko tässä ideaa myös meille suomalaisille? Löytyisikö jokin yritys tai muu taho, joka paneutuisi asiaan ja lähtisi kehittämään ja viemään ideaa eteenpäin myös meillä, maanlaajuisesti?

Erkka Lindström

filosofian maisteri, Espoo

