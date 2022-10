Ruoan tuotannolla ja kulutuksella on vissi ero

Ekosysteemissä, eli niin sanotussa elonkierrossa tavoitteena ja luonnollisena olotilana on hiilineutraali kiertotalous. Siinä karjanlannan rooli on ratkaiseva.

Helsingin Sanomat uutisoi kasvinviljelyn osuuden lisäämisestä otsikolla ”Lihansyönnin vähennys muuttaisi merkittävästi maataloutta” (12.10.). Kirjoitus perustui ainakin osin Suomen ympäristökeskuksen tutkimusraporttiin.

Ruoan tuotannolla ja kulutuksella on vissi ero. Keskustelut tuotantoon ja toisaalta kulutukseen liittyvistä politiikkatoimista tulisi muistaa erottaa toisistaan. Ruoan tuotanto Suomessa on hyvinkin viisasta. Meillä on esimerkiksi reilusti puhdasta vettä, toisin kuin monissa muissa maissa. Globaalista näkökulmasta katsoen Suomen tulisi nimenomaan lisätä ruoan tuotantoa, ja viedä meiltä elintarvikkeita muihin maihin. Mieluiten mahdollisimman pitkälle jalostettuina, jotta saisimme mahdollisimman paljon vientituloja.

Ekosysteemissä, eli niin sanotussa elonkierrossa tavoitteena ja luonnollisena olotilana on hiilineutraali kiertotalous. Siinä karjanlannan rooli on ratkaiseva. Mitään ruokaa ei voida viljellä, jos maaperä ei ole viljavaa ja ravinteikasta. Viljava maaperä sitoo runsaasti hiiltä. Viljavuutta ja typensidontaa saadaan ylläpidettyä ja parannettua viljelykierrolla ja luonnonlannoitteilla eli muun muassa eläinten lannalla. Tätä nimitetään uudistavaksi eli regeneratiiviseksi viljelyksi, ja tuotantotapa yleistyy vauhdilla.

Suomi ei enää jatkossa voi olla riippuvainen fossiilisista tuontilannoitteista. Karjanlannasta tulee tällä hetkellä laskennallisesti koko Suomen tarvitsema fosfori, puolet kaliumista ja kolmannes typestä. Ruokaketju työskentelee kaikin voimin löytääkseen ratkaisut ravinteiden tasaiseen jakautumiseen. Itämereen ja muihin vesistöihin ei enää ole varaa päästään yhtään kallisarvoista ravinnehiukkasta.

Elintarvikelaadun osuus viljasadosta on pieni. Esimerkiksi vuonna 2021 kaurasadosta vain 12 prosenttia oli elintarvikelaatuista. On muistettava, etteivät tuotantoeläimet syö leipäviljaa vaan nurmea, ruokaketjun sivujakeita sekä ei-elintarvikelaatuista viljaa. Iso osa Suomen pinta-alasta soveltuu heikosti leipäviljan viljelyyn.

Biodiversiteetti ja luontokato ovat nouseva puheenaihe kuluttajien, tutkijoiden, poliittisten päättäjien ja myös yritysten parissa. Lannan ja laiduntamisen kautta saadaan merkittäviä hyötyjä luonnon monimuotoisuuden kannalta. Tuloksia on jo saatu. Jotkin lajit kuten eräät lantakuoriaiset esiintyvät nyt Suomessa selvästi runsaammin kuin kymmenen vuotta sitten.

Mari Hannuksela

toimitusjohtaja

Lihakeskusliitto ry

