Terveydenhuollon rakenteiden uudistamisen yhteydessä on myös puhuttava terveydenhuollon sisällöstä. Keskustelu hoitajamitoituksesta alkaa olla loppusuoralla. Nyt on aika avata keskustelu lääkäreiden asiakasmitoituksesta: kuinka monta asiakasta lääkäri kykenee palvelemaan työpäivänsä aikana? Koska hoitohenkilöstölle mitoitetaan asiakasmäärä hoitajaa kohden, jota on kyettävä seuraamaan, on kohtuullista, että myös lääkäripalvelut mitoitetaan ja niitä seurataan.

Julkinen terveydenhuolto rahoitetaan verovaroin. Veronmaksajan on voitava luottaa siihen, että sosiaali- ja terveydenhuollolle osoitetut varat käytetään tarkoituksenmukaisesti. Varojen käytön on oltava läpinäkyvää.

Uusien hyvinvointialueiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että jokaisessa tehtävässä palvelee siihen koulutuksen saanut työntekijä. Johtaminen, lääketiede, hoitotyö, sosiaalihuolto ja lukuisat muut sote-alan työt vaativat kaikki omaa ammattiosaamista. Organisaatio on moniammatillinen, ja jokaisen tulee palvella koulutuksensa mukaisessa tehtävässä.

Terveydenhuolto nielee merkittävän osan sote-kustannuksista. Voimavaroja ei tule haaskata lääkärijohtamisen harrasteluun. Lääkärin tehtävä on siinä, missä tarvitaan diagnoosi ja annetaan hoitosuositus. Hoitajien tulee johtaa hoitotyötä ja palvella asiakkaan hoitoa hoitosuositusten mukaan. Ylin johto organisaatiossa ja itsenäisissä yksiköissä on ammattijohtajan työtä. Johtaja vastaa siitä, että jokaisen osaajan ammattitaito hyödynnetään palvelemaan asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla. Jokaisella on oikeus hyvään johtamiseen.

Mitoittamalla ja siirtämällä lääkärien työn painopistettä asiakaspalveluun voidaan osoittaa, onko paljon puhuttu lääkäripula edes todellinen. Lääkäreitä työskentelee tällä hetkellä muissa kuin koulutustaan vastaavissa tehtävissä.

Ammattijohtajia koulutetaan myös sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Esimerkiksi Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa koulutetaan sote-organisaatioon osaavia johtajia.

Lopuksi on hyvä tunnustaa, että jos lääkärit lähtevät, asiakkaat jäävät. Jos hoitajat lähtevät, myös asiakkaat lähtevät.

Pertti Torppa

Helsinki

