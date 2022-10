Eläkemaksut pitäisi voida tilittää jälkikäteen yrityksen toteutuneen rahavirran mukaan eikä ennakkoarvailujen pohjalta.

Suomessa on Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan yli 230 000 toiminimiyritystä. Viime vuonna perustettiin yli 17 000 toiminimiyritystä lisää. Tänä vuonna uusista yrittäjistä noin puolet on valinnut yritysmuodokseen toiminimen.

Vallanpitäjien puheissa Suomeen halutaan lisää yrityksiä. Valtion tehtävänä on luoda mahdollisimman otolliset olosuhteet yrittämiselle. Yhteiskunnan yrittäjähenki on nykyään hyvä, mutta yllättävän paljon on vielä tehtävää, jotta olosuhteet elinkeinonharjoittajille olisivat kelvollisessa kunnossa.

Ratkaiseva sana pienyrittäjän kannalta on joustavuus. Valtiokoneiston on lisättävä joustavuutta kasvavan toiminimiyrittäjäjoukon suuntaan. Tämä koskee esimerkiksi yrittäjien yrittäjien eläkemaksuja ja arvonlisäveroja.

Yksinyrittäjällä ei ole käytössään taikapeiliä, josta näkisi ensi vuoden liikevaihdon ennakkoon. Sen takia eläkerahojen yel-maksujärjestelmään on saatava joustoa. Eläkemaksut pitäisi voida tilittää jälkikäteen yrityksen toteutuneen rahavirran mukaan eikä ennakkoarvailujen pohjalta.

Mielestäni kaikille toiminimiyrittäjille pitäisi mahdollistaa valinnanvapaus siitä, kuinka usein he tilittävät arvonlisäverot valtiolle. Valittavana olisi kolme vaihtoehtoa: kerran kuussa, neljä kertaa vuodessa tai kerran vuodessa. Nykyiset liikevaihdon suuruuteen tai muihin euromääriin sidotut systeemit ovat jäykkiä, eivätkä ne tarjoa yrittäjälle vapautta rakentaa omaa alv-maksuaikataulua siten, että se tukee ajallisesti firman liiketoimintaa. Joustava malli todennäköisesti lisäsi yritystoimintaa ja samalla valtion verotuloja.

Valtion on nykyistä paremmin huomioitava toiminimiyrittäjät. Toiminimi on monta kertaa se itävä siemen, josta kasvaa isompi ja työllistävä yritys, joka vie koko yhteiskuntaa eteenpäin.

Pauli Komsi

toiminimiyrittäjä, Turku

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.