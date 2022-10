Helsingissä on useita hyviä esimerkkejä kirkoista, joissa on laajat aukioloajat.

Helsingin tuomiokirkossa on kesäisin pidennetyt aukioloajat.

Timo Hannula pohdiskeli (HS Mielipide 9.10.), voisivatko kirkkojen ovet olla enemmän auki spontaania käväisyä ja ehkä hiljentymistäkin varten.

Lyhyt vastaus on, että voisivat ja niiden pitäisi olla. Kirkkorakennukset ovat meidän kaikkien kirkon jäsenten yhteistä omaisuutta, ja niihin ovat toki tervetulleita kaikki jäsenyydestä tai sen puuttumisesta riippumatta.

Helsingissä on useita hyviä esimerkkejä vaikkapa kantakaupungissa: Tuomiokirkko on kesäisin auki aamusta iltamyöhään juuri vapaaehtoisten ansiosta. Kallion kirkko on auki joka arkipäivä kello 7–21, ja seurakunnan papisto päivystää siellä vuorovedoin. Lauttasaaren kirkon remontin jälkeen kuka tahansa saarelainen tai seurakunnan jäsen voi käyttää kirkon tiloja omaksi ja yhteisönsä iloksi tunnistautumalla, tekemällä varauksen netissä ja saaden näin pääsykoodit sähkölukkoihin.

Avoimet ovet ovat keskeinen osa kirkon strategiaa. Helsingin seurakuntien yhteiseen strategiaan on kirjattu tavoitteeksi: Avataan yhdessä kirkon ovet olla, tulla ja toimia. Kyse on tällöin myös mahdollisuuksien ja resurssien jakamisesta yhteiseen. Kaikenlainen avoimuus on mitä mainioin teema näin seurakuntavaalisyksynä ja uusien päättäjien nelivuotiseen pestiin.

Juha Rintamäki

Helsingin seurakuntayhtymän johtaja

