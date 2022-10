Pyrimme ohjaamaan sähkönkulutusta yöaikaan niin paljon kuin mahdollista.

Mikko Pesola mainitsi mielipidekirjoituksessaan (HS 12.10.), että olisi hyvä, jos sähköfirmat palaisivat yösähkötariffeihin. Tähän on todettava, että yösähkötariffit ovat edelleen käytössä.

Asumme Helsingissä paritalossa, jossa on osittain varaava sähkölämmitys. Vuotuinen sähkönkulutuksemme on noin 25 000 kilowattituntia. Tällä hetkellä voimassa olevan sähkösopimuksemme mukaan päiväsähkön hinta on 5,83 senttiä/kWh ja yösähkön 4,02 senttiä/kWh. Tästä hintaerosta johtuen pyrimme ohjaamaan sähkönkulutusta yöaikaan niin paljon kuin mahdollista. Niinpä lämminvesivaraaja ja lattialämmitys on kytketty olemaan päällä vain yöaikaan. Samoin astianpesukone käynnistetään yleensä vasta sitten, kun on siirrytty yösähköön. Pyykinpesukonetta on kuitenkin käytettävä pääosin päiväsähkön aikaan, koska kukapa haluaisi herätä nostelemaan pyykkejä pesukoneesta yöllä.

Tällä hetkellä yösähkön käyttö alkaa joka päivä klo 22 ja päättyy klo 7. Aikoinaan yösähkö oli käytettävissä jo klo 20 alkaen ja myös koko viikonlopun perjantai-illasta maanantaiaamuun. Tuolloin sähkönkäytöstämme saattoi olla yösähköä jopa lähes 80 prosenttia. Tätä nykyä yösähkön osuus taloudessamme on 55–60 prosenttia.

Jotta sähkönkulutusta ohjattaisiin tehokkaammin kulutushuippujen ulkopuolelle, olisi syytä harkita, voitaisiinko yösähkön suhteen palata aiempaan käytäntöön. Jos yösähkö olisi käytettävissä jo klo 20 alkaen, silloin myös esimerkiksi saunan lämmitys ja pyykinpesu onnistuisivat yösähköllä.

Olli Happonen

varatuomari, ekonomi, Helsinki

