Yhteiskunnassamme ihaillaan alkoholinhuuruisia työpaikkajuhlia ja naureskellaan huvittuneena humalassa tehdyille pienille toilailuille.

Alkoholiriippuvuudelle altistavia riskitekijöitä tiedetään olevan monia, kuten geneettiset tekijät, traumat, mielenterveyden ongelmat ja sosiaalinen ympäristö. Vaikka ajattelenkin traumojen olevan merkittävin riskitekijä, on minua puhutellut myös yhteiskunnassamme vallitseva alkoholikulttuuri osana altistavia riskitekijöitä.

Yhteiskunnassamme ihaillaan hienostunutta viinikulttuuria, järjestetään alkoholinhuuruisia työpaikkajuhlia ja naureskellaan huvittuneena humalassa tehdyille pienille toilailuille. Toisaalta, kun tässä menossa mukana ollut (riskitekijöiden taakkaa kantava) henkilö alkoholisoituu, näkee moni sen itseaiheutettuna ongelmana.

Usein on ollut hetkiä, jolloin olen pohtinut alkoholikulttuuriamme. Esimerkiksi runsaat kymmenen vuotta sitten olin suuressa iltatapahtumassa, jonka buffetpöytään sisältyi jokaiselle osallistujalle muutama lasi viiniä. Alkoholittomat juomat sen sijaan loistivat poissaolollaan. Kysyessäni alkoholitonta vaihtoehtoa, sain vastaukseksi ”tuolta hallin perältä löytyy vesipiste, sieltä voi hakea vettä”. Alkoholia käyttäville oli buffetpöydässä juomatarjoilua, muille ei.

Alkoholiongelmaisen käypä hoito -suosituksen mukaan on arvioitu, että alkoholin riskikäyttäjiä on Suomessa noin 500 000. Alkoholi on merkittävä työikäisten kuolemien aiheuttaja. Terveydenhuollon naispotilaista noin 10 prosenttia ja miespotilaista lähes 20 prosenttia on alkoholin ongelmakäyttäjiä. Puhutaan siis todella merkittävästä ongelmasta.

” On tärkeää ymmärtää alkoholiongelman taustalla olevia riskitekijöitä.

On tärkeää ymmärtää alkoholiongelman taustalla olevia riskitekijöitä ja pyrkiä tarttumaan niihin jo varhaisessa vaiheessa. Onnistuneen hoidon kulmakiviä ovat alkoholiongelman taustalla vaikuttavien juurisyiden ja tarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen.

Osana ennaltaehkäisyä tulisi huomioida alkoholikulttuurimme. Onneksi on uusia, myönteisiä tuulia havaittavissa. On ollut hienoa huomata, että esimerkiksi sober curious -ilmiön myötä löytyy alkoholitonta elämäntapaa suosivaa nuorisoa ja kysyntää esimerkiksi yökerhoille, joissa voi selvin päin tanssia ja tavata ihmisiä.

On kuitenkin vielä hurjasti tehtävää. Tulevaisuudessa kannattaa esittää rohkeasti toiveita juhlista ja tapahtumista, joissa ollaan selvin päin. Myös sellaisista tapahtumista, joihin alkoholi on perinteisesti kuulunut mukaan.

Aloittaa voi pikkujoulukaudesta. Pikkujouluihin voi valmistautua esimerkiksi siten, että tarjolla on myös alkoholittomia kivoja ja värikkäitä juomia. Vai olisiko ihan ennenkuulumatonta järjestää tänä vuonna pikkujoulut, joissa keskityttäisiin tekemään kaikkea kivaa ilman alkoholia, selvin päin?

Suvi Björkqvist

projektiasiantuntija

Toimiva ry

