Jokaisella on oikeus hakea turvaa, myös Suomesta. Uusilla rajatoimenpiteillä heikennetään merkittävästi turvaa hakevien ihmisten oikeutta suojeluun.

Puoluejohtajat ja eduskunnan puhemiehistö kokoontuvat ensi tiistaina pääministerin johdolla keskustelemaan raja-aidasta. Lehtitietojen mukaan tavoitteena on saada eduskunnan laaja tuki aidan rakentamiselle itärajalle.

Avustusjärjestö Lääkärit ilman rajoja työskentelee eri puolilla Eurooppaa turvaa hakevien ihmisten parissa. Olemme nähneet vuodesta 2015 lähtien kiihtyvällä tahdilla uusia raja-aitoja, siirtolaisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja push-backeja, eli laittomia palautuksia. Niinkin lähellä kuin Liettuassa siirtolaisten vihamielinen kohtelu on aiheuttanut mielenterveysongelmia ja muita terveyshaittoja.

Raja-alueita ylittäviä ihmisiä on hakattu, potkittu ja heitä vastaan on käytetty kyynelkaasua ja pippurisumutetta. Olemme hoitaneet käsissä, jaloissa ja jopa kasvoissa olevia syviä haavoja, jotka ovat syntyneet rautalangasta tehtyjen aitojen ylittämisestä.

Jokaisella on oikeus hakea turvaa, myös Suomesta. Uusilla rajatoimenpiteillä heikennetään merkittävästi turvaa hakevien ihmisten oikeutta suojeluun. Rajanylityspisteitä voidaan jatkossa sulkea, ja aita vaarantaa siirtolaisten tilannetta entisestään. Turvaa on voitava hakea myös niiden, joiden liikuntakyky tai terveydentila on heikentynyt.

Aitojen sijaan tulisi rakentaa turvallisia reittejä siirtolaisille. Tänäkin vuonna sadat ihmiset ovat hukkuneet Välimereen, koska muita vaihtoehtoja turvan hakemiseen ei ole ollut. Suomen ei pidä rakentaa uutta vaarallista rajaa, vaan taata perusoikeuksien toteutuminen.

Pääministerin johtamissa keskusteluissa on huomioitava, millaisia inhimillisiä seurauksia haavoittuvassa asemassa oleville ihmisille aidan pystyttämisestä ja rajapisteiden sulkemisesta seuraa. Miten taataan jokaisen ihmisoikeus hakea turvaa, jos rajapisteet suljetaan ja aita estää liikkumisen?

Siirtolaiset ovat maksaneet jo aivan liian kovan hinnan Euroopan epäonnistuneesta siirtolaispolitiikasta.

Kaisa Väkiparta

viestintäpäällikkö

Lääkärit ilman rajoja

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.