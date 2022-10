Tiiviillä yhdyskuntarakenteella on omat hyötynsä, mutta jatkossakin tarvitaan moninaista asumisen kirjoa seudun eri alueilla.

Uudenmaan liitto on yhdessä Helsingin kaupungin kanssa laatinut olemassa oleviin asuinalueisiin pohjautuvan aineiston nimeltä Asumisen maankäyttötarpeisiin liittyviä tarkasteluita (HS 24.9. ja 7.10.). Tavoitteena oli koota katsaus erityyppisten asuinalueiden käyttämästä maa-alasta suhteessa niiden asukasmäärään.

Aineistossa oli mukana 21 asuinaluetta tai niiden tyypillistä osaa Uudeltamaalta: julkisessa keskustelussa päähuomion saaneiden Helsingin Jätkäsaaren ja Landbon lisäksi esimerkiksi Kirkkonummen Veikkola, Porvoon Länsiranta, Helsingin Puu-Vallila, Espoon Matinkylä ja Vantaan Kartanonkoski. Maapinta-alan ohella tuotiin esiin esimerkiksi hiilensidontaan ja metsäkatoon sekä liikkumiseen liittyvää tausta- ja suuruusluokkatietoa.

Työ ei ole akateeminen tutkimus vaan erilaista olemassa olevaa tietoa yhdistelemällä koostettu katsaus. Tämä tuodaan tarkastelussa esille. Esimerkeistä ilmenee, että keskenään samantyyppisiä tehokkuuksia voidaan saada aikaan sekä pientalo- että kerrostalorakentamisella tai sekoittuneella rakenteella, joista tarkastelussa on mukana useita esimerkkejä.

Tarkastelun johtopäätöksissä tuodaan esiin muun muassa, että tiiviin yhdyskuntarakenteen hyödyt ovat merkittäviä, kun kasvua halutaan ohjata kestävästi ja että jatkossakin tarvitaan monimuotoista alueiden käyttöä ja yhdyskuntakehitystä seudun eri alueilla. Johtopäätökset tiiveyden myönteisistä vaikutuksista koskevat siis myös tiiviitä pientaloalueita.

Tarkastelutaso on seudullinen ja yleispiirteinen. Tarkoituksena on ollut antaa yleiskuvaa ja suuruusluokkatietoa eikä mennä yksityiskohtiin. Tavoitteena on ollut tarkastella asumisen maankäyttötarpeiden isoa kuvaa, sillä vaikuttavat valinnat tehdään ylätasolla, Uudenmaan ja sen kuntien tulevaisuuden suunnittelussa.

Konkreettisiin, olemassa oleviin esimerkkeihin perustuvan aineiston tavoitteena on paitsi tukea kuntien kestävää kaavoitustyötä myös herättää keskustelua kaupunkisuunnittelusta. Kuten tarkastelussa on todettu, työtä voidaan tarvittaessa jatkaa ja täydentää erilaisilla näkökulmilla yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

Kaiken kaikkiaan Uusimaa on laaja ja monimuotoinen kokonaisuus, jonka suunnittelussa pitää huomioida kuntien ja alueiden erilaisuus. Tiiviillä yhdyskuntarakenteella on omat hyötynsä, mutta jatkossakin tarvitaan moninaista asumisen kirjoa seudun eri alueilla, kuten työn johtopäätöksissä todetaan.

Ossi Savolainen

Uudenmaan maakuntajohtaja

