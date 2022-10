Opetussuunnitelmien valmistelutyöhön osallistuu lukuisia toimijoita, jotka pyrkivät vaikuttamaan suunnitelmien arvoihin, tavoitteisiin ja sisältöihin.

Jukka Kekkonen totesi, että suomalaista koulutuspolitiikkaa on pitkään harjoitettu ilman vahvaa tutkimusperusteisuutta (HS Mielipide 9.10.).

Opetussuunnitelmien valmistelutyöhön osallistuu lukuisia toimijoita, poliittisia ryhmiä ja eri organisaatioiden edustajia, jotka pyrkivät vaikuttamaan suunnitelmien arvoihin, tavoitteisiin ja sisältöihin. Koulujen teknologiahankintojen seurauksena koulutuksen kentälle on tullut myös uusia kaupallisia toimijoita, jotka osaltaan pyrkivät vaikuttamaan koulutuspoliittisiin linjauksiin.

Koulutuspoliittisia linjauksia koulujen toimintakulttuurin muuttamiseksi on perusteltu esimerkiksi ”muutoksella”, ”tulevaisuuden työelämän tarpeilla” ja ”tietoyhteiskunnan tarpeilla” määrittelemättä millään tavalla, minkälaisesta muutoksesta on kyse ja mitä tulevaisuuden työelämän ja tietoyhteiskunnan tarpeet itse asiassa ovat. Koulutuspoliittisissa suunnitelmissa on saatettu myös todeta ”linjausten” olevan tutkimusperusteisia kertomatta kuitenkaan, mihin tutkimuksiin ne perustuvat.

Oppimistulosten nopea heikkeneminen on niin iso ongelma, että koulutuspoliittisten päätösten arvioimiseksi on laadittava johdonmukainen ja riittävän yksityiskohtainen toimintamalli, jossa analysoidaan paitsi päätösten taustalla olevan tutkitun tiedon hyödyntäminen myös yhteiskuntapoliittiset linjaukset ja oletukset toimintaympäristön kehittymisestä.

Tiina Halttunen

väitöskirjatutkija (Helsingin yliopisto), luokanopettaja

Lahti

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.