Lentoliikenne on hatara peruste Suomiradalle

Lentoasemalle on jo nyt hyvin toimiva raideyhteys.

Tikkurilan asemalta on hyvät raideyhteydet pohjoiseen ja itään.

Tampereen ja Helsinki-Vantaan lentoaseman välinen uusi Suomirata herättää vilkasta puolesta ja vastaan keskustelua.

Hankkeen puolustajat korostavat, että on tärkeää saada suora raideyhteys lentoasemalta pohjoiseen. Nykyisen kaltainen massojen lentoliikenne ei ole mahdollista tulevaisuudessa, jos ilmastokatastrofi halutaan välttää. Ilmailun kestävät tekniset ratkaisut ovat vuosikymmenten päässä tulevaisuudessa, jos silloinkaan.

Lentoasemalta on jo nyt hyvin toimiva raideyhteys: Tikkurilan asemalta on kätevä yhteys pohjoiseen ja itään. Ylivoimainen osa lentomatkustajista on loma- ja huvimatkalaisia, joille muutama kymmenen minuuttia sinne tai tänne ei pilaa lomaa.

Suomirata on hyvin suuri investointi, ja sen hyödyt ovat kyseenalaiset. Maankäyttö on yksi vakavimmista luonnon monimuotoisuuden uhkista. Uusi rata veisi asioita huonompaan suuntaan. Lentoliikenne on hatara peruste Suomiradalle.

Pekka Poutanen

Jorvas, Kirkkonummi

