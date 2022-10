Muutosten pyörteissä on unohtunut suomalaisen koulutusjärjestelmän tärkein arvo ja vahvuus: koulutuksen maksuttomuus.

Opiskelijavalintoja on viime vuosina uudistettu reippaalla kädellä. Uudistusten taustalla on tavoite sujuvoittaa korkeakouluopintoihin siirtymistä ja tehostaa opiskelupaikkojen kohdentumista.

Yksi reiteistä tutkinto-opiskelijaksi on suorittaa avoimen yliopiston opintoja ja hakea sen jälkeen avoimen väylän haussa tutkinto-oikeutta. Avoimen yliopiston opiskelijamäärät ovat kasvaneet viime vuosina, ja samalla avoimen väylää opiskelijavalinnassa tutkinto-opintoihin on pyritty kasvattamaan. Avoimen yliopiston rooli muuttuu ja laajenee.

Muutosten pyörteissä on kuitenkin unohtunut suomalaisen koulutusjärjestelmän tärkein arvo ja vahvuus: koulutuksen maksuttomuus.

Julkisessa keskustelussa avoimen yliopiston väylä nähdään lähes pelkästään myönteisessä valossa. On kannatettavaa, että yliopistokoulutukseen voi päästä monia eri reittejä pitkin, sillä näin hakijat voivat osoittaa kykynsä eri tavoin. Samalla varmistetaan, ettei koulutusjärjestelmään synny umpiperiä.

Avoimen yliopiston valintaväylään liittyy kuitenkin merkittäviä ongelmia. Avoimen yliopiston tie tutkintoon voi olla pitkä ja kallis. Joissakin tapauksissa voidaan puhua vuoden mittaisesta valintakokeesta, jonka suorittamisesta hakija voi joutua maksamaan jopa satoja euroja.

Jo pelkkä maksullisuus rajaa väylän monen potentiaalisen hakijan ulottumattomiin. Aikataulupaineet asettavat opiskelijat eriarvoiseen asemaan sen perusteella, kuinka paljon aikaa hakijoilla on käytettävissä opintojen suorittamiseen. Ajallisen resurssin lisäksi opiskelijan on pystyttävä elättämään itsensä opiskelun aikana, mikä asettaa opiskelijat epätasa-arvoiseen asemaan.

Yliopistolain 2. luvun 8. pykälän mukaan korkeakoulututkintoon johtava opetus ja opiskelijoiden valintaan liittyvät valintakokeet ovat opiskelijalle maksuttomia, jollei laissa toisin säädetä. On juridisesti mielenkiintoinen kysymys, miten laki suhtautuu avoimen väylään, jota kautta opiskelijoita voidaan valita tutkintoon johtavaan koulutukseen mutta joka on maksullinen.

On varmistettava, että avoimen väylä yliopistoon on tulevaisuudessa lyhyt, maksuton ja kaikkien ulottuvilla. Maksuton koulutus on suomalaisen korkeakoulutuksen kulmakivi.

Elina Kuula

Suomen ylioppilaskuntien liiton hallituksen jäsen

