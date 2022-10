Asunnoton tarvitsee asunnon nyt eikä viiden vuoden kuluttua.

Asunnottomien yötä vietetään taas 17. lokakuuta. Asunnottomuus pysyy kuin kärpänen liimapaperissa.

Suomessa mielellään kehutaan, miten asunnottomuus on vähentynyt vuosikymmenten ajan. Kuitenkin samalla jätetään mainitsematta, että laskutahti on ollut kovin verkkainen. Esimerkiksi 20 vuoden aikana asunnottomien määrä on laskenut virallisten tilastojen mukaan noin 9 000 asunnottomasta noin 4 000:een. Miksi asunnottomuus ei katoa, kun asunnottomia ei ole Suomessa kuin tuhansia? Periaatteessa asuntoja olisi jo kaikille tarvitseville. Mistä ihmeestä siis kiikastaa?

Hallituksen tavoitteena on ensin puolittaa asunnottomuus vuoteen 2023 mennessä ja sitten lopulta poistaa se vuoteen 2027 mennessä. Nyt näyttää siltä, ettei puolittamistavoitteeseen päästä. Olennaista on, millä keinoilla eri toimijat pyrkivät taklaamaan asunnottomuuden.

Sosiaali- ja terveyspalvelut eivät sinänsä ole riittäviä eivätkä todellakaan yksin auta katuvaeltajaa, joka on syystä tai toisesta vailla kotia. Vaikka asumisneuvonta voi olla hyödyllinen ehkäisemään ennalta asunnottomaksi päätymistä, se ei välitä asuntoja. Vaikka jokaiselle asunnottomalle olisi ikioma sosiaalityöntekijä, tämä ei päätä siitä, millaisia asumisratkaisuja – hätämajoituspaikkoja, asumisyksiköitä ja tukiasuntoja – kunnassa tai kaupungissa on.

Sosiaalitoimisto tuli tutuksi, kun olin itse ilman asuntoa puolitoista vuotta ja nukuin Turun metsiköissä. Tiedustelin toimistosta, mistä voisin löytää asunnon itselleni. En saanut vastausta vaan kehotuksen hakea asuntoa vuokranantajilta. Havaitsin omakohtaisesti, että vailla omaa kotia oleva voi joutua etsimään ja odottamaan asuntoa jopa vuosia. Vaikka olisi kuinka kiltti ja kunnollinen, jopa yhteiskuntakelpoinen – vuokranantajat päättävät, kenelle asuntojaan vuokraavat.

Asunnoton tarvitsee asunnon nyt eikä viiden vuoden kuluttua. On eettisesti väärin, että asunnoton voi joutua odottamaan asumisyksikköpaikkaa tai vuokra-asuntoa vuosia. Sosiaalityö ei poista tätä epäkohtaa, vaan kohtuuhintaiset asunnot ja reilummat asuntomarkkinat.

Mika Suojanen

entinen asunnoton

valtiotieteiden tohtori, Turku

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.