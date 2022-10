Monisuhteisuus kehittää aikuisen tunnetaitoja heijastuen lapseen myönteisesti.

Seija Mahlamäki-Kultanen pohti (HS Mielipide 14.10.) monisuhteisuuden sekä seksuaalisuudesta puhumisen vaikutusta lapsiin. Itse monisuhteisena vanhempana olen havainnut, että eettisen monisuhteisuuden myötä aikuisen kehittyvät kommunikaatio- ja tunnetaidot opetetaan myös lapsille. Lapsi oppii kertomaan paremmin tunteistaan, omien rajojen muodostamista ja moninaisuuden kunnioitusta.

Monisuhteisiin ihmisiin kohdistuu yliseksualisointia samalla tavalla kuin sitä on kohdistettu aina myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin. Oletus, että monisuhteisuus tarkoittaa pelkkiä kevyitä irtosuhteita ja roiseja seksipuheita lasten kuullen, on leimaava. Monisuhteisten ihmisten seksuaalisuus ei poikkea monogamisten ihmisten seksuaalisuudesta, seurustelusta tai perhe-elämästä. Suhteissa on vain enemmän osapuolia, joiden kanssa käydään Hoplopissa, syödään sipsejä tv:n ääressä ja riidellään kuravaatteiden pukemisesta – ja puhutaan tunteista.

Lapsi hyötyy turvallisista ja erilaisista aikuisista ympärillään.

Sateenkaariperheiden ja monisuhteisten ihmisten lapsilla on useampia tosiasiallisia vanhempia tai muita lähiaikuisia, jotka tukevat lapsen kasvua omaksi itsekseen. Kun lapsi on kasvanut monimuotoisessa perheessä, ei hän kyseenalaista tai pidä perhettään erikoisena. Tämä ristiriita syntyy vasta sitten, kun lapsi törmää perhe- ja suhdenormiin ja ennakkoluuloihin perhettään kohtaan. Tältä ristiriidalta myös kasvatusala voi suojella lasta. Pian yhdenvertaisuuslain muutos tuo yhdenvertaisuussuunnittelun ja yhdenvertaisuuden edistämisvelvoitteen myös varhaiskasvatukseen.

Käytännössä se tarkoittaa perhe- ja suhdenormien purkamista ja moninaisuuden esiin tuomista, jotta syrjintä ja ennakkoluulot vähenisivät.

Perheiden ja suhteiden monimuotoisuutta on aina ollut. Nyt se on vain tullut paremmin näkyviin ja se on vain hyvä asia. Tietoa monisuhteisuudesta ja perheiden moninaisuudesta tarvitaan, jotta tätä yhdenvertaisuuden edistämistä voidaan tehdä tehokkaasti ja ajantasaiseen tietoon pohjautuen.

Eliisa Alatalo

viestinnän asiantuntija

Kontula, Helsinki

