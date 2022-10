Hampaaton suu on terveydenhuollon häpeäpilkku

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen on lunastettava lakiin kirjattu tavoite parantaa hoidon saatavuutta ja vähentää eriarvoisuutta.

Hyvä suunterveys on ikäihmiselle elintärkeää.

Liisa Hyssälä ja Marja Irjala vaativat (HS Mielipide 15.10.) vanhusten suun terveydenhuollon kuntoon saattamista. Hyvä! Minulla on kaksi pysyvästi palveluasunnossa asuvaa ystävää, ja olen hämmästynyt, miten nopeasti heidän hampaansa ovat hävinneet. Hampaaton ja tulehtunut suu vaikeuttaa karkean, normaalin arkiruoan syömistä, mikä taas tarkoittaa henkilökunnan lisätarvetta syöttämiseen tai asukkaan yleiskunnon romahdusta, kun näin ei ehditä tehdä. Kirjoittajat tarkensivat hyvin sairauksien pesiytymistä suuhun ja siitä koko elimistöön. Asia koskee vanhusten ohella myös vammaisia ja pitkäaikaissairaita.

Kirjoitus on muistutuksena ajankohtainen. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen on myös tältä osin lunastettava lakiin kirjattu tavoite parantaa hoidon saatavuutta ja vähentää eriarvoisuutta. Keinot vain näyttävät puuttuvan. Yksi keino olisi säännöllisessä kotihoidossa ja pitkäaikaisessa hoidossa olevien asiakkaiden suun terveydenhuollon säännölliset tarkastukset. Tätä kautta toteutuisi ohjaaminen suun ja hampaiden hoitoon tai erikoissairaanhoitoon. Miksi tätä ei ole kirjattu heidän palvelusuunnitelmaansa?

Korjattava asia on myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksu­säädökset. Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito kuuluvat kyllä terveydenhuollon maksukaton piiriin mutta jää käytännössä toteutumatta, kun hampaiden tilaa ei seurata säännöllisesti.

Lisäksi asiakasmaksulaissa painotetaan, että asiakkaan on itse seurattava maksukaton toteutumista. Miten ihmeessä se on ylipäätään mahdollista vaikkapa säännöllisessä kotihoidossa olevalle ihmisille, jolla on muistisairaus tai heikko toimintakyky? Erilliset sosiaali- ja terveydenhuollon maksukatot ovat ylipäätään monimutkaisia terveillekin ja muodostavat kaikkinensa merkittävän kuluerän.

Elli Aaltonen

työelämäprofessori

Tampereen yliopisto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.