EU-eroa ajanut brittilehti julkaisi kirjoituksen, joka myöntää brexitistä varoittaneiden olleen oikeassa. Jälkiviisaus otti aikansa – EU-kansanäänestyksestä on jo yli kuusi vuotta.

En olisi uskonut tätä päivää näkeväni: yksi brexit-aatteen merkittävimmistä äänenkannattajista on viimeinkin myöntänyt olevansa väärässä, vaikkakin sitten epäsuorasti.

Britannian EU-eroa eli brexitiä suurella innolla ajanut The Daily Telegraph julkaisi lauantaina verkkolehdessään kirjoituksen, joka myönsi brexitistä varoittaneiden olleen sittenkin oikeassa (Project Fear was right all along).

Lehden päällikkötoimittajiin kuuluva Jeremy Warner kirjoittaa, että brexit-kampanjan aikoinaan lupaamasta talousvallankumouksesta ei tullut lopulta mitään. Brexit-unelma mureni. Seuraamuksia maksetaan vielä pitkään.

Jos sama mielipideteksti olisi tullut vastaan vaikkapa vasemmalle kallistuvassa The Guardian -lehdessä, olisi sen voinut sivuuttaa normikirjoitteluna.

Britannian konservatiivipuoluetta lähellä olevan The Daily Telegraph-lehden ryhtyminen brexit-kriittiseksi huutaa kuitenkin isoa rastia seinään. Itsetutkiskelu on uutta.

Kimmoke tulee brittipolitiikan kuluvan syksyn kuohunnasta.

Pääministeri Liz Trussin uskottavuus on sirpaleina, vaikka pääministeriyttä on takana vasta kuusi viikkoa. Talouspolitiikan virhearvioita ei voi enää täysin korjata, vaikka valtiovarainministeri Kwasi Kwarteng sai perjantaina potkut.

On kuitenkin tärkeä huomata, mikä on brexit-itseruoskinnan ydin.

Ydin ei ole se, että Britannian nykyongelmat aiheutuisivat muka suoraan EU-erosta. Aivan näin yksinkertainen maailma ei ole.

Ydin on siinä, että brexit-leirin aikoinaan maalaama valheellinen haavekuva EU:sta vapaasta Britanniasta ei toteutunut. Haavekuva matalan verotuksen, löyhän sääntelyn ja korkean talouskasvun maasta ei ollut alun perinkään realistinen.

Laboratorio-olosuhteissa se olisi ehkä voinutkin onnistua, mutta oikea maailma ei ole taaskaan aivan näin yksinkertainen.

” Brexitistä ei tullut sitä mitä kansalle luvattiin.

Ensin tuli pandemia, sitten Venäjän hyökkäyssota, inflaatio ja energiakriisi. Loput brexit-Britannian haavekuvasta tallaantui Trussin ja hänen edeltäjänsä Boris Johnsonin virhearviointien jalkoihin. Konservatiivit saivat kyllä brexitinsä, mutta brexitistä ei tullut sitä mitä kansalle luvattiin.

Britannian EU-kansanäänestyksestä on jo yli kuusi vuotta. Jos itse Telegraph-laatulehtiperhe nöyrtyy ja rupeaa julkaisemaan brexitiin pettyneitä kirjoituksia, niin mitä näemmekään seuraavaksi.

Oikeistotabloidit brexitiä vastaan? Se olisi jo ison rastin paikka.

Kirjoittaja on HS:n kirjeenvaihtaja Lontoossa.