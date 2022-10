Omainen on usein muistisairaan kanssa samanikäinen puoliso, jolla on omat vaivansa.

Professori Jaakko Valvanne syyllistää meidät muistisairaiden omaiset, kun sijoitamme läheisemme laitokseen (HS 16.10.). Kuitenkin muistisairautta on monen asteista. Raskas kotihoito voi johtaa jopa omaishoitajan sairastumiseen.

Rakkaan puolisoni muistisairaus merkitsi aluksi kyvyttömyyttä liikkua yksin tutuissakaan paikoissa, kauan sitten kuolleen oman äidin luo lähtemistä ja muuta karkailua. Seurustelurutiini saattoi peittää sairauden.

Sitten puolisoani ei voinut jättää hetkeksikään valvomatta. Vaipoista ja suojalakanasta huolimatta joka yö oli herättävä vaihtamaan vuodevaatteet. Kirjojen lukeminen ja teatterissa käyminen loppuivat, konserteissa saattoi vielä vierailla. Vaimoni pärjäsi jopa kultahäissämme sekä daamina riemupromootiossa.

Kaupunki tarjosi ulkoiluttajan pariksi tunniksi viikossa sekä intervalleja hoitokodissa niin, että saatoin hoitaa isompia asioita. Joku läheinen kävi päivittäin ulkoiluttamassa. Puolisoni oli asunut hoitokodin lähellä pääosan elämästään, mutta ei tätä enää tunnistanut.

Vuosi sitten oli saatava joka ilta hoitoavustaja laittamaan yövaippa ja hoitamaan iltapesu. Ruokailu sujui, samoin ulkoilu rollaattorilla, mutta mistään ei voinut enää keskustella, saati neuvotella. Oli järjestettävä joku paikalle, jos halusi hoitaa pienenkin asian. Tällöin teimme Valvanteen moittiman siirtopäätöksen – toki neurologina työskentelevän miniämme tuella. Vaikka yhteiskunta tarjoaa hoitosetelin, yksityinen hoitokoti maksaa eikä ole läheskään kaikille taloudellisesti mahdollinen. On siis mentävä julkisen puolen jonoon.



Puolisoni tuntuu viihtyvän hoitokodissa hyvin; joku läheinen käy häntä tiuhaan ulkoiluttamassa – nykyään pyörätuolissa. Asukkaat ovat levollisina ”olohuoneessa”, oma huone on kaunis, huomaavaisia hoitajia ilmeisesti riittävästi. Vaimoni pitäisi kai silti olla yksin kodissamme ja minun häntä koko ajan valvomassa, jos en maksa hoitajaa – kotitalousvähennys toki auttaa.

Omainen on usein muistisairaan kanssa samanikäinen puoliso, jolla on omat vaivansa – jopa ilman hoitotyön rasituksia. Lapset saattavat asua kaukana, ja heillä on perheensä ja työnsä.

Valvanne myötäilee kai 1960-luvun radikaaleja lääkäreitä, jotka tuomitsivat ”pakkoauttamisen”. He ajoivat mielisairaat kadulle – luomatta riittävää avohoitoa. Onko nyt uuvutettava muistisairaiden omaiset? Auttaako se jo omassa maailmassaan elävää?

Jyrki Vesikansa

filosofian tohtori, lehdistöneuvos

Helsinki