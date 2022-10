Hyötyliikunnan ja energian säästämisen voi yhdistää.

Suomalaisten liikkumisen vähentyminen on vakava ja kauaskantoinen huolenaihe (HS Pääkirjoitus 12.10.). Myös keinoista lisätä liikuntaa on keskusteltu (HS Mielipide 13.10.). Hyvä keino on sellainen, jonka pystyy helposti liittämään päivittäisiin liikkumisrutiineihin. Niinpä minä liikun kaikissa rakennuksissa portaita myöten niin ylös kuin alaskin, jos se vain on mahdollista. Pieni kantamus on vain hyväksi kunnon kannalta.

Ehdotan, että me, joiden terveydentila ja kunto sallivat, ryhdymme käyttämään portaita hissien sijasta. Siitä tulee luonteva tapa yhtä helposti kuin salakavalasti houkuttelevasta hissin käytöstäkin. Samalla saamme säästetyksi merkittävän määrän sähköä helpottamaan uhkaavaa energiapulaa.

Jussi Sierla

lääkäri, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.