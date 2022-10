Hiihto on erittäin suosittu ja trendikäs liikuntamuoto.

Helsingin Sanomien mukaan (13.10.) Helsingin kaupunki on lopettamassa Kivikon hiihtohallin toiminnan ensi vuonna. Kaupunki on perustellut asiaa säästösyillä. Energia on kallista, eikä kävijöitä ole riittävästi. Tarkkaa kannattavuusvertailua muihin lajeihin ei ole esitetty.

Halli tulisi ehdottomasti säilyttää hiihtäjien harrastuspaikkana. Jutussa oli haastateltu Jääkenttäsäätiön toimitusjohtajaa Tom Kivimäkeä, jonka mukaan tilalle mahtuisi kolme jääkiekkokaukaloa. Muutostyöt maksaisivat kuitenkin miljoonia euroja. Myös palloiluhalli on yksi vaihtoehto.

Helsingin kaupungin liikuntatarjonnan tulee olla monipuolista. Jääkiekko- tai palloiluhalli tuskin olisivat sen kannattavampia kuin hiihtohalli. Lisäksi muutostyöt olisivat kalliita.

Jääkiekon ja palloilun harrastajille on runsaasti tarjolla tiloja, mutta Kivikon hiihtohalli on ainoa paikka hiihtää pääkaupunkiseudulla lumettomana aikana. Vastakkainasettelu on inhottavaa, mutta miksei jääkiekko-, uima- tai palloiluhallin sulkemista edes harkita samaan aikaan? Hiihto on erittäin suosittu ja trendikäs liikuntamuoto.

Erkki Huhtala

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.