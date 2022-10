Virheiden tunnustaminen ei oikein istu suomalaiseen poliittiseen kulttuuriin.

Vuonna 2011 kirjoitin Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa Nord Stream -kaasuputkesta. Ykkösputki vihittiin silloin käyttöön.

”Valtaa, alistamista, riippuvuuden kasvattamista ja sen vähentämistä. Rahaa, keskinäisten sidosten vähentämistä ja niiden kasvattamista, vaihtoehtojen vähentämistä ja niiden lisäämistä... Euroopan energiamarkkinoilla käydään peliä kovin panoksin.” Lehden linjaksi päätyi näiden varausten jälkeen ”antaa mennä” -kanta. Koska Venäjä tarvitsee taloudellisesti kaasukauppaa ja talous vahvistaa Venäjän siteitä länteen, ”Länsi-Euroopan ei tarvitse pelätä kaasutoimituksilla kiristämistä eikä muita poliittisia energiaoperaatioita”.

Jälkikäteen huomaa, että olin väärässä. Pieleen meni. Ei ole vaikeaa myöntää.

Muutamat suomalaiset poliitikot ovat joutuneet viime päivinä arvostelun kohteeksi takavuosien teoista. On edistetty Fortumin etenemistä Venäjällä, on lähdetty mukaan Kremlistä riippuvaiseen rahoitusbisnekseen ja on päädytty ajamaan Venäjän intressejä kaasukaupassa.

Kun näistä valinnoista nyt heille muistutetaan ja selityksiä kysellään, vastaus on sisällöltään yhtenevä. Kaikki niin tekivät, toimimme hyvässä uskossa, Venäjän intressien vastustaminen olisi merkinnyt tuolloin myös läntisten intressien vastustamista. Tai sitten: älkää tänne soitelko.

Suomen Venäjä-riskejä olisi puskuroitu myös edistämällä ydinvoiman lisärakentamista. Erityisesti vihreät tekivät kaikkensa, jotta eduskunta ei olisi hyväksynyt voimalalupia heinäkuussa 2010. Greenpeace pystytti Helsingin Linnunlauluun ”Itsekkyyden muistomerkin”. Kiveen hakattiin niiden kansanedustajien nimet, jotka äänestivät lupien puolesta.

Nyt runsas kymmenen vuotta myöhemmin nimensä muistomerkkiin saaneet voivat olla ylpeitä. Ydinvoiman vastustajat mutisevat, että hekin toimivat tuolloin hyvässä uskossa ja sen aikaisilla tiedoilla.

Vuonna 1997 olin Kapkaupungissa Etelä-Afrikassa. Maassa käytiin läpi kipeää lähihistoriaa niin sanotussa totuuskomissiossa. Ne jotka tunnustivat virheensä komissiolle rehellisesti ja kertoivat kaiken, saattoivat saada armahduksen. Kestävää sovintoa ei ehkä lopulta syntynyt, mutta menneisyyden virheiden tunnustaminen auttoi demokratian vahvistamisessa ja historian ymmärtämisessä.

Ei Suomeen totuuskomissiota tarvita, mutta sitäkin enemmän avoimuutta ja omien virheiden tunnustamista. Siitä voisi seurata armahdus kansan silmissä.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja