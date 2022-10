Kansallinen opettajarekisteri tuottaisi ajantasaisen ja luotettavan tiedon esimerkiksi kelpoisten opettajien määrästä ja opettajatarpeesta.

Opettajapula on todellisuutta pääkaupunkiseudulla ja pahenemassa muuallakin Suomessa. Otto Kallioranta totesi (HS Mielipide 17.10.) oppilaiden joutuvan eriarvoiseen asemaan, kun sijaisopettajina on reippaita ylioppilaita. Heidän vastuunsa opetuksesta, kasvatuksesta ja oppimisen tuen toteuttamisesta on yhtä suuri kuin pätevällä opettajalla. Etenkin erityisen tuen oppilaat joutuvat maksumiehiksi tilanteessa, jossa kelpoista erityisopettajaa ei ole.

Kuntien on pidettävä huoli kilpailukykyisistä palkoista ja työoloista, mutta ministeriön siitä, että opettajia on saatavilla. Opetusalan ammattijärjestö OAJ on esittänyt vuosikausia kansallisen opettajarekisterin perustamista. Se tuottaisi ajantasaisen ja luotettavan tiedon esimerkiksi kelpoisten opettajien määrästä, opettajatarpeesta, uraliikkuvuudesta ja täydennyskoulutuksesta.

Vetoamme jälleen ministeri Petri Honkoseen (kesk): perustakaa opettajarekisteri! Jokaisen lapsen ja nuoren yhdenvertainen oikeus saada opetusta, ohjausta ja tukea kelpoisen opettajan antamana on turvattava asuinpaikasta riippumatta.

Nina Lahtinen

koulutuspolitiikan johtaja, Opetusalan ammattijärjestö OAJ

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.