Voimme kääntää energiakriisin haasteesta mahdollisuudeksi.

Ruotsin uuden porvarihallituksen hallitussopimus tarkoittaa käännettä Ruotsin energiapolitiikassa. Ruotsi tähtää nyt ydinvoiman lisäämiseen ja haluaa riittävät kannusteet säävarman sähkön investoinneille. Suomen kannattaa kulkea samaan suuntaan.

Ruotsi on ollut vuosikymmeniä sulkemassa ydinvoimaloitaan. Nyt hallitussopimus linjaa vanhojen ydinvoimaloiden uudelleen käynnistämisestä ja uuden ydinvoimalan rakentamisesta. Ydinvoiman rahoitukseen varataan lähes 40 miljardin euron laina- ja takausvaltuudet. Ydinvoiman ja muun säästä riippumattoman sähköntuotannon luvitusta on tarkoitus nopeuttaa reilusti. Ruotsin on tarkoitus kiihdyttää myös modulaaristen pienydinvoimaloiden pilotointia.

Suomen kannattaa tarttua Ruotsin uuden hallituksen ”tarjoukseen” lähteä tarkistamaan pohjoismaisen sähkömarkkinan pelisääntöjä. Riskiä säävarman tuotannon syrjäytymisestä ei nähty 30 vuotta sitten, kun sähköpörssi Nordpoolin pelisäännöt luotiin. Nyt kuitenkin näemme, että sähkön tarjonta on liukumassa liian jyrkästi tuulen armoille. Suomessakin sähkön hinta on jo välillä pompannut yli 20-kertaiseksi, kun tuuli on tyyntynyt. Tuulivoimaa kannattaa hyödyntää, mutta liika riippuvuus siitä tekee sähköjärjestelmästä tarpeettoman kalliin.

Vedyn laaja käyttö edellyttää sähköntuotannon moninkertaistamista. Nämä tekijät ovat taustalla, kun esimerkiksi Fortum ja Helen kertoivat selvittävänsä pienempien modulaaristen ydinvoimaloiden rakentamista (HS 17.10.).

Voimme kääntää energiakriisin haasteesta mahdollisuudeksi. Meillä on paremmat edellytykset korvata fossiilienergia ja tuplata sähkön tuotanto kuin Keski-Euroopassa. Siitä kannattaa tehdä kilpailuetu, joka houkuttelee pohjoiseen uutta teollisuutta. Tehdään yhdessä Pohjoismaista puhtaan ja edullisen energian suurvalta.

Kai Mykkänen

kansanedustaja (kok)

Espoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.