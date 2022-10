Äiti palautettiin kotiin kotihoidon vastustuksesta huolimatta ja löytyi seuraavana aamuna lattialta.

Äitini on 88-vuotias helsinkiläinen veronmaksaja. Hän on ollut koko elämänsä töissä. Nyt hän on elämänsä loppupuolella, sairastaa muistisairautta eikä pärjää enää yksin kotona kotihoidon turvin. Hän on laihtunut kesän aikana 17 kiloa, ei ymmärrä syödä eikä juoda. Ei pysy jaloillaan. Makaa yksin kotona vuoteessa.

Viime viikonloppuna kotihoito toimitti hänet kahdesti Malmin sairaalan päivystykseen. Nuori lapseni soitti perjantaina päivystykseen kysyäkseen tilannetta. Puhelimessa ollut hoitaja ripitti lastani, ettei isoäidin paikka ole sairaalassa – siellä hoidetaan vain sairaita.

Äiti palautettiin kotiin kotihoidon vastustuksesta huolimatta ja löytyi seuraavana aamuna lattialta. Kotihoito toimitti hänet jälleen päivystykseen. Päivystyksen lääkäri kirjoittaa ”ei lattialla istuminen ole syy toimittaa päivystykseen”.

Helsingin sote: Mikä on toimintamalli? Sekö, että äitini menehtyy yksin kotona ravinnon ja nesteen puutteeseen tai loukkaantuu vakavasti kaatumalla? Näinkö me hoidamme ikäihmisiämme? Kuka haluaa tulla kohdelluksi näin?

Väsynyt tytär

