Suuhygienistin palveluja tuottavat pienyrittäjät jäävät isompien varjoon.

Kiitämme Liisa Hyssälää ja Marja Irjalaa vanhusten suunterveydenhoidon nykytilaa koskevasta kirjoituksesta (HS Mielipide 15.10.). Aihe on tärkeä ja ajankohtainen. Kirjoituksessa nostettiin esille tilanne silloin, kun vanhus ei pysty itse huolehtimaan suuhygieniastaan. Kirjoittajat toteavat, että vakituiset suuhygienistien ammatilliset palvelut eivät tavoita vanhuksia, jotka ovat arjesta selviytyäkseen kotihoidonpalvelujen piirissä tai hoivakodin asiakkaana. Tämä ongelma on hyvin tiedostettu suuhygienistien keskuudessa.

Suuhygienistit ovat olleet edelläkävijöitä suunhoitopalvelujen viemisessä autettavan asiakkaan luokse kotiin tai hoivakodissa asuville. Yrittäjäsuuhygienistien joustavaa toimintaa kuitenkin vaikeuttaa esimerkiksi sairausvakuutuslaki. Lain mukaan suuhygienistin antamaa hoitoa korvataan ainoastaan silloin, kun asiakkaalla on hoitoon hammaslääkärin määräys, joka perustuu arvioon, että suuhygienistin antama hoito on tarpeen. Tilanne on outo, sillä suuhygienistin koulutukseen kuuluu suun terveydentilan arviointi ja taito lähettää potilas hammaslääkärin hoitoon tarvittaessa. Lain kirjaimen noudattaminen lisää kustannuksia ja aiheuttaa turhaa päällekkäistä toimintaa, kun suun terveydenhoitoa varten vanhus tulee ensin viedä hammaslääkärin vastaanotolle.

Vanhusten päivittäisen hyvän suuhygienian ylläpidossa tärkeä rooli on myös hoivakodin henkilöstöllä. Avustaminen suun ja hampaiden puhdistamisessa on kuitenkin monelle vierasta ja vie aikaa kaiken kiireen keskellä. Tahtoa huolehtia asiakkaiden suuhygieniasta on, mutta resurssit eivät riitä. Suuhygienistillä onkin tässä tärkeä rooli kuunnella henkilöstön ajatuksia ja yhteistyössä luoda selkeät ja arjessa toimivat suunhoitorutiinit asiakkailleen.

Uusien hyvinvointialueiden tulisikin järjestäjinä huomioida myös alueensa pienet palveluntuottajat. Ostopalvelujen tuottajina suuhygienistit pienyrittäjinä ovat jäämässä isojen toimijoiden varjoon. Näin uhkaa käydä myös hyvinvointialueiden ostopalveluhankinnassa.

Vanhusten suunhoidon surkeasta tilasta on keskusteltu päättäjien kanssa lukuisia kertoja. Hyvää tahtoa löytyy, mutta käytännön toimet edelleen puuttuvat. Olemme Liisa Hyssälän ja Marja Irjalan kanssa samaa mieltä: palveluiden saaminen on retuperällä.

Erja Nuutinen

terveyden edistämisen asiantuntija

Virve Jääskeläinen

puheenjohtaja

Suomen suuhygienistiliitto

