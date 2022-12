Lääkäri ei kaipaa eikä tarvitse erillistä palvelijaa, mutta on paljon pikku hommia, joiden ollessa tehtynä lääkärin työ sujuu huomattavasti jouheammin.

Olen ollut terveyskeskuslääkäri vuodesta 1999. Kun tulen työhuoneeseeni, näen tutkimuspöydän, jossa paperilakana on vedetty vain selkänojan yli. Vastaanotolla käynyt oivaltaa heti, että ennen potilaan asettumista tutkimuspöydälle jonkun pitäisi vetää paperilakana yli koko patjan. Kukaan ei oleta, että potilas tekisi sen itse, ja kun paikalla ei ole ketään muuta, ainoaksi vaihtoehdoksi jää, että sen tekee lääkäri.

Terveysasemalla käytetyt lasiampullit kuuluu laittaa eri roska-astiaan kuin muut roskat. Mutta se ei kuulu kenenkään toimenkuvaan, joten ne vie lukitun lääkehuoneen erillisroskikseen lääkäri. Lääkärillä ei kyllä ole huoneeseen avainta, joten hänen täytyy ensin etsiä avuksi sellainen hoitaja, jolla avain on.

On päätetty, että käytettyihin instrumentteihin ei saa koskea kukaan muu. Niinpä lääkäri vie ne takahuoneen liotusaltaaseen. Kun printteristä loppuu mustesuihkukasetti tai paperi, uuden hakee lääkäri, jotta työ voisi jatkua. Jätepaperit, joissa on potilaan nimi tai henkilötunnus, kuuluu viedä kanslian tietosuojajäteastiaan. Sen saa tehdä vain papereita käsitellyt lääkäri.

Mielipidekirjoituksissakin on korostettu, että lääkärin pitäisi voida keskittyä lääkärin töihin. Yllä on mainittu vain muutamia esimerkkejä lukemattomista pikkuhommista, jotka ovat jääneet lääkärin tehtäviksi ja jotka hän nykyisin tekee ja joutuu tekemään, koska hänen omien töidensä eteneminen riippuu siitä.

Mainittujen esimerkkien ei ole tarkoitus loukata terveyskeskuksen laitoshuoltajia eikä muitakaan ammattiryhmiä, joita ilman työskentelystä ei tulisi yhtään mitään. Minulle on vain kerrottu, että heidän toimenkuvansa ja työmääränsä on tarkoin mitoitettu ja määritelty. Siihen muun muassa kuuluu käytetyn suojapaperin poistaminen, mutta ei uuden vetäminen tilalle. Siihen joutuvat lääkärit tyytymään. Sama pätee varmaan kaikkiin muihinkin pikkuhommiin, jotka sitten jäävät ”jonkun” tehtäviksi. ”Jossain” on näin päätetty, eikä lääkäreiltä ole muistettu tai välitetty kysyä. Mutta jonkun työajasta se on pois.

Lääkäri ei kaipaa eikä tarvitse erillistä palvelijaa, mutta on paljon pikku hommia, joiden ollessa tehtynä lääkärin työ sujuu huomattavasti jouheammin. Siksi terveysasemallakin pitäisi jollakulla olla kokonaisvastuu huolehtia siitä, että kunkin työn tekee se, jolla on työhön tarkoituksenmukaisin koulutus – niin, että prosessiin ei jää katveita.

Ari Mönttinen

terveyskeskuslääkäri, yleislääketieteen erikoislääkäri

Lohja

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.