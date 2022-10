Portfolio kuuluu Helsingissä käytössä olevaan suunnittelun, dokumentoinnin ja arvioinnin kokonaisuuteen, jota kehitetään jatkuvasti.

Helsingin varhaiskasvatuksessa käytössä oleva digitaalinen ryhmäportfolio on herättänyt keskustelua, jota on käyty myös mielipidesivulla (HS 15.9.). Varhaiskasvatuksen kehittämistyön asiantuntijoina haluamme tehdä muutamia tarkennuksia lapsiryhmissä toteutettavaan portfoliotyöskentelyyn.

Varhaiskasvatuslaki ja valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet velvoittavat järjestämään lapsille suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jossa painottuu pedagogiikka. Laissa määritellään laajasti erilaisia tavoitteita lapsen edun sekä oppimisen ja hyvinvoinnin näkökulmasta. Yksi keskeinen tavoite on varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua ja saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Laista tulee myös velvoite arvioida toimintaa.

Ryhmäportfoliolla on kolme keskeistä tehtävää. Se on suunnittelun, arvioinnin ja kehittämisen työväline opettajille. Se on työväline, joka mahdollistaa lapsen osallisuuden toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Lisäksi se on väline, jolla tehdään toimintaa ja sen tavoitteita näkyväksi perheille sekä lisätään lapsen ja huoltajien välistä vuoropuhelua viikon tapahtumista. Portfolio kuuluu Helsingissä käytössä olevaan suunnittelun, dokumentoinnin ja arvioinnin kokonaisuuteen, jota kehitetään jatkuvasti.

Portfolioon dokumentoidaan lapsiryhmän toimintaa, oppimista ja kiinnostuksen kohteita yhdessä lasten kanssa. Dokumentteja ovat esimerkiksi valokuvat, videot, piirustukset ja haastattelut, joiden avulla ryhmän toimintaa tehdään näkyväksi, palataan yhteisiin kokemuksiin ja suunnitellaan tulevaa. Kerätyn materiaalin avulla varhaiskasvatuksen henkilöstö arvioi, kehittää ja suunnittelee toimintaa yhdessä lasten kanssa.

Onnistunut pedagogisen dokumentoinnin prosessi edellyttää läsnä olevaa henkilöstöä, osaamisen jakamista työyhteisössä, ajankäytön suunnittelua ja vastuunjakoa tiimissä. Parhaimmillaan portfolio on luonteva osa ryhmän pedagogista toimintaa ja siinä näkyy lasten osallisuus sekä ryhmässä toteutettava varhaiskasvatus. Portfoliotyöskentelyssä onnistumiseen varhaiskasvatuksen henkilöstölle on tarjolla osaamisen tukea.

Antti Lehto-Raevuori

varhaiskasvatuksen aluepäällikkö

Hanna-Leena Muikkula

varhaiskasvatuksen opettaja

Marianna Monter

projektisuunnittelija, digitaalisten oppimisympäristöjen kehittäminen

Helsingin kaupunki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.