Ehdotettu sääntely lisäisi merkittävästi automaattisen päätöksenteon kustannuksia ja vaikeuttaisi palveluiden uudistamista.

Hallitus on uudistamassa automaattista päätöksentekoa koskevaa lainsäädäntöä. Hallintolakiin esitetyt muutokset selkeyttävät nykytilannetta ja mahdollistavat palvelujen ja yksinkertaisten hakemusasioiden laajemman automatisoinnin.

Tiedonhallintalakiin esitetyt muutokset sen sijaan ovat huolestuttavia. Ne sisältävät hyvin yksityiskohtaisia vaatimuksia muun muassa automaattisen päätöksenteon prosessien dokumentoinnista, laadun varmistamisesta ja valvonnasta, järjestelmämuutosten käyttöönotosta sekä niistä viestimisestä. Esityksen mukaan vuosikausia moitteettomasti käytössä olleet järjestelmät ja niiden dokumentaatio tulisi päivittää uuden lain mukaisiksi vuoden siirtymäajan kuluessa.

Hyvä hallinto toimii jo nyt lakimuutoksissa esitettyjen periaatteiden mukaisesti ja huomioi hyvän dokumentaation sekä laadun varmistamisen ja valvonnan. Kelassa näitä periaatteita on toteutettu automaattisen päätöksenteon järjestelmäkehityksessä jo vuosikymmenien ajan.

Nyt käytännön toteutuksesta ollaan säätämässä lailla, vaikka se kuuluu viranomaisten operatiivisen johtamisen piiriin. Julkisuutta ja virkavastuuta koskevat edellytykset voitaisiin toteuttaa kevyemmällä ja kustannustehokkaammalla sääntelyllä.

Kansalainen saa jo nykyisin perustellun päätöksen asiaansa ja lisätietoja pyytäessään. Oikeusturvan takaamiseksi kansalaisella on viimeisenä keinona aina mahdollisuus hakea muutosta päätökseen.

Ehdotettu sääntely lisäisi merkittävästi automaattisen päätöksenteon kustannuksia ja vaikeuttaisi palveluiden uudistamista. Muutokset hidastaisivat hallituksen tehokkuus- ja digitalisaatiotavoitteiden saavuttamista merkittävästi.

Automaattista päätöksentekoa koskevan uudistuksen siirtymäaikaa on pidennettävä toimeenpanon mahdollistamiseksi. Tiedonhallintalain muutoksia on selkeytettävä ja viranomaisten operatiivinen toiminta on jätettävä kunkin toimijan omalle vastuulle.

Marjukka Turunen

lainsäädäntöjohtaja

Kela

