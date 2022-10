Ei kielletä vaan sallitaan ja juhlitaan rakentamisen kauaskantoista viisautta.

Yleisessä keskustelussa on jyrkkiä ääniä vaatimassa rakentamisen kieltämistä. Milloin se aiheuttaa luontokatoa, pilaa ympäristön tai on rumaa (HS Mielipide 14.10.). Historiakin on hyvä syy kieltää rakentaminen (HS Mielipide 14.10.). Uutta historiaa emme tarvitse? Kielletään.

Näiltä keskustelijoilta unohtuu se, että rakentaminen on hyvä, tarpeellinen ja inhimillinen asia. Jokainen uusi asunto tarvitsee talon, jossa se on fyysisesti olemassa. Asunnot ovat kalliita, ja asumisen kalleus johtaa Helsingin elinvoiman katoamiseen kauas automatkan päähän kehyskuntiin: asunnot saadaan edullisemmiksi ja paremmiksi, kun niitä rakennetaan lisää. Kaiken lisäksi hajautuva kaupunki romuttaa joukkoliikenteen toimivuuden ja pakottaa ihmiset autoilemaan, kun pitkät etäisyydet eivät millään muulla kulkutavalla taitu arjen tarpeisiin.

” Sijainnin ei pidä olla harvojen kateellisesti varjelema etuoikeus.

Sijainti on asia, jonka arvon moni ymmärtää. Keskusta on parempi paikka asua, elää ja toimia koko elämän kuin syrjäinen lähiö, josta pitää ajaa pois, jos haluaa tehdä jotain. Keskusta on rakennettu – se ei ole pudonnut siihen taivaasta. Tavallinen kuolevainen ihminen on rakentanut sinne paljon taloja, ja siitä on tullut hyvä sijainti.

Rakennetaan lisää hyvää sijaintia – se on helppoa ja se on hienoa. Ei kielletä vaan sallitaan ja juhlitaan rakentamisen kauaskantoista viisautta. Mietitään, miksi pitää rakentaa, ja unohdetaan tekosyyt jättää hyvä tekemättä.

Sijainnin ei pidä olla harvojen kateellisesti varjelema etuoikeus. Alakerran kivijalkaleipomon aamulla paistettujen voisarvien tuoksu kuuluu kaikille.

Leo Honkanen

Helsinki

