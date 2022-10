Kyberturvallisuudessa läheinen yhteistyö kansainvälisten samanmielisten ja kyvykkäiden toimijoiden kanssa on erittäin tärkeää.

Kun Venäjän armeijan panssarivaunut vyöryivät Ukrainan rajan yli 24. helmikuuta, ensimmäiset ”laukaukset” oli ammuttu jo tunteja ennen, kun kalenteri näytti vielä 23. helmikuuta. Tällöin kyberase nimeltä ”Foxblade” aktivoitiin tietojärjestelmiä vastaan Ukrainassa.

Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa käydään viidessä sodankäynnin ulottuvuudessa: maalla, merellä, ilmassa, avaruudessa sekä kyberympäristössä. Kybersodankäynnin pelikirja on vielä kovin ohut, ja siksi Venäjän toimintatapoja seurataan hyvin tarkalla silmällä. Kun maat lähettävät koodinsa taisteluun, niiden aseet liikkuvat valonnopeudella. Tämä puolestaan edellyttää uudenlaista kollektiivista digitaalista puolustusta.

Kybermaailma on niin teknologiakomponenteiltaan kuin osaamisvaatimuksiltaan hyvin laaja. Ukraina on menestyksekkäästi ylläpitänyt siviili- ja sotilasoperaatioitaan toimimalla nopeasti digitaalisen infrastruktuurinsa siirtämiseksi julkiseen pilveen, jossa sitä on isännöity datakeskuksissa ympäri Eurooppaa. Tähän on sisältynyt kiireellisiä toimia teknologia-alalla toimivien yritysten ja organisaatioiden toimesta. Kyberturvallisuudessa läheinen yhteistyö kansainvälisten samanmielisten ja kyvykkäiden toimijoiden kanssa on erittäin tärkeää.

Kybertoiminta on näkymätöntä paljaalla silmällä. Kyberuhkia koskevan tiedustelun ja suojauksen viimeaikaiset edistysaskeleet ovat auttaneet Ukrainaa kestämään suuren osan Venäjän tuhoisista kyberhyökkäyksistä. Venäjän armeija jatkaa kuitenkin näiden hyökkäysten mukauttamista muuttuviin sotatarpeisiin.

Kybertaistelut ovat myös taistelua informaatiosta ja ihmisten mielistä. Koko yhteiskunnan voimavarojen yhdistäminen yhteisen päämäärän edistämiseksi on niin Ukrainalle kuin Suomelle keskeistä. Suomessa kutsumme tätä kokonaisturvallisuuden malliksi, jossa kaikki yhteiskunnan toimijat osallistetaan yhteisten turvallisuuspäämäärien saavuttamiseen.

Kuten Ukrainan sota osoittaa, vaikka näiden uhkien välillä on eroja, Venäjä ei jatka niitä erillisinä ponnisteluina, eikä meidän pitäisi laittaa niitä erillisiin analyyttisiin siiloihin. Niiden torjumiseksi tarvitaan digitaalisen teknologian, tekoälyn ja datan kehitystä. Kybertoimien on perustuttava julkisen ja yksityisen yhteistyön lisäämiseen. Kyberturvallisuuteen ja -resilienssiin on syytä panostaa vahvasti ja kehittämisen on oltava jatkuvaa.

Ukrainasta saadut opetukset sisältävät kehotuksen ryhtyä tehokkaisiin toimenpiteisiin, jotka ovat elintärkeitä demokratian suojelemiseksi.

Susanna Mäkelä

yhteiskuntasuhdejohtaja

Microsoft oy

Jarno Limnéll

kyberturvallisuuspalveluiden johtaja, Innofactor

työelämäprofessori, Aalto yliopisto

