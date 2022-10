Viranomaistiedotuksessa pitää aina miettiä sävy, jolla asiat kerrotaan.

Maailmanpoliittinen tilanne on saanut monen eroamaan reservistä. Minun kohdallani kävi päinvastoin. Minut poistettiin äskettäin reservistä täytettyäni 60 vuotta. Heitettiin siis pois kuin vanha tiskirätti.

Olen kuitenkin käynyt vuosien varrella monia maanpuolustuskursseja ja pelannut sählyä maanpuolustusaktiivien kanssa viikoittain. Olen pärjännyt salskeiden nuorukaisten kanssa vähintään kohtuullisesti. Pääkin pelaa vääpelillä vielä kohtalaisesti. Ilokseni huomasin, että maanpuolustusjärjestöjen toiminta on saanut piristysruiskeen Ukrainan sodasta ja vastuullisten kansalaisten ansiosta järjestöjen toiminta on huimassa kasvussa. Syksyn kuluessa on ollut puhetta reservin ikärajan nostamisesta tietyissä ryhmissä.

Viranomaistiedotuksessa pitää aina miettiä sävy, jolla asiat kerrotaan. Myös ajoituksella on suuri merkitys. Tästä on hyvä esimerkki sosiaali- ja terveysministeriön epäonnistunut tiedottaminen joditablettien suosittamisesta. Tällä kertaa myös kohderyhmä muuttui olennaisesti, kun tabletteja ei enää tarvitakaan yli 40-vuotiaille. Onnistunut viestintä on taitolaji.

Klaus Krokfors

Helsinki

