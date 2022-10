Suomen heikoin lenkki nuorten tutkijoiden houkuttelussa on rahoituksen pätkittäisyys.

Suomessa on saatu aikaan tärkeä parlamentaarinen yhteisymmärrys tutkimus-, kehitys- ja innovaatiopanostusten (tki) nostamisesta neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä.

Tavoite tarkoittaa noin 600 miljoonan euron vuosittaista lisäpanostusta, josta kaksi kolmannesta on tarkoitus tulla yksityiseltä sektorilta. Siihen tarvitaan sekä kotimaisia investointeja että isoja kansainvälisiä tki- investointeja. Globaalien yritysten tki-sijoittumispäätöksissä tärkein yksittäinen tekijä on se, mistä löytyy heille riittävän korkealaatuista tutkimusosaamista.

Jotta saamme tehokkaimmin vivutettua näitä investointeja, on sekä rekrytoitava lisää tki-osaajia että nostettava heidän koulutustasoaan. Jotta positiivinen tki-pyörä pyörii, puolet tki-lisäpanostuksista on kohdistettava osaaviin ihmisiin. Tämä tarkoittaa noin 3 000 henkilötyövuotta lisää.

” Tarvitsemme mahdollisesti jopa tuhat uutta tohtoria vuosittain.

Pelkkä määrällinen tki-henkilöstön kasvu ei myöskään riitä. Tki-tehtävissä työskentelevistä vain noin viidennes on tutkijakoulutettuja. Yrityksissä osuus on vielä huomattavasti pienempi. Pystyäksemme luomaan uutta meidän on merkittävästi kasvatettava tohtorien määrää ja osuutta tki-tehtävissä.

Vuosikymmenen loppua kohden tarvitaan satoja, mahdollisesti jopa tuhat uutta tohtoria vuosittain. Tuhannen tohtorin temppua ei tehdä käden käänteessä, vaan aktiivisen rekrytoinnin ja tohtorikoulutuksen lisääminen on aloitettava heti.

Yritysten ja tiedemaailman yhteistyön muotoja on monipuolistettu. Esimerkiksi Suomen Akatemian rahoittaman lippulaivaohjelman ensimmäisessä kuudessa hankkeessa syntyi kahden ensimmäisen vuoden aikana tuhansien tieteellisten artikkeleiden ja satojen väitöskirjojen lisäksi 200 patenttia ja 160 uutta start-up-yritystä. Toimintamalleja tutkimuksen vaikuttavuuden lisäämiseksi kannattaa laajentaa edelleen. Esimerkiksi monitieteiset yliopistoveturit houkuttelevat ympärilleen eri tieteenalojen tutkimusta, uusia tutkijoita ja opiskelijoita sekä innovatiivisia yrityksiä.

Merkittäviä innovaatioita voidaan saavuttaa vain, jos kuljemme samaan aikaan tieteessä vuosikymmenen edellä. Kilpailu osaajista kiihtyy globaalisti. Lahjakkaimmat opiskelijat ja tutkijat osaajat sijoittuvat sinne, missä on korkeatasoisimmat tutkimusryhmät ja tutkimusinfrastruktuurit sekä vakaat rahoitusnäkymät.

Suomen heikoin lenkki nuorten tutkijoiden houkuttelussa on rahoituksen pätkittäisyys. Tohtorien rekrytointiin ja tutkijakoulutukseen pitää panostaa, jotta lisäämme innovaatiokyvykkyyttämme ja kiihdytämme tki-pyörää.

Tutkijankoulutus tulee rahoittaa lisäämällä yliopistojen perusrahoitusta. Samalla huolehdimme Suomen tutkimuksen huoltovarmuudesta ja siitä, että tulevina vuosina meillä on osaavia tutkijoita, jotka pystyvät näkemään riittävän kauas.

Jukka Kola

puheenjohtaja, rehtori

Tanja Risikko

toiminnanjohtaja

Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry

