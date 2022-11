Miksi jalankulkuvalot vaihtuvat vihreiksi ja ajoneuvoliikenteen valot punaisiksi tietyllä syklillä, vaikka jalankulkijoita ei tule?

Ajan kuorma-autoa pääkaupunkiseudulla ja pyrin ajamaan liikennevaloihin ennakoimalla, taloudellisesti eli nopeutta mahdollisimman vähän vaihdellen. Monien valo-ohjattujen risteysten toiminnan voi opetella ja siten ennakoinnissa voi onnistua. Esimerkiksi Vihdintiellä Ristipellontien ja Muonamiehentien välillä on helposti ennakoitavat valot. Tällaiset valot myös tuntuvat perustelluilta, ja on helppo hyväksyä se, että raskaankin ajoneuvon on pysähdyttävä.

On kuitenkin lukuisia risteyksiä, joiden liikennevaloissa ei tunnu olevan mitään logiikkaa. Miksi jalankulkuvalot vaihtuvat vihreiksi ja ajoneuvoliikenteen valot punaisiksi tietyllä syklillä, vaikka jalankulkijoita ei tule? Miksi vihreä palaa sellaiselle suunnalle, josta ei tule ketään, ja samaan aikaan kymmenet autot jonottavat risteävästä suunnasta? Pelkästään Helsingissä on useita risteyksiä, joissa suuri määrä ajoneuvoja pysäytetään valoihin ja laitetaan kiihdyttämään uudestaan ilmeisesti vain siksi, että tietty määrä sekunteja on kulunut.

Viime aikoina on keskusteltu kunnioituksen vähenemisestä liikennesääntöjä kohtaan ja punaisia päin ajamisesta ja kävelemisestä. Myös työmaiden nopeusrajoitusten rikkominen nousee jatkuvasti esiin. Voisiko kyse olla myös sen rajan ylittymisestä, jossa ihmiset pitävät liikkumista rajoittavia sääntöjä kohtuuttomina olosuhteisiin nähden?

Aki Pouta

Helsinki

