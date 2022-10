Henkinen pääoma on kansallisvarallisuuden arvokkain erä. Sitä voidaan kasvattaa vain koulutusta lisäämällä.

Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa (17.10.) tuotiin esiin, miten suomalaisten koulutustaso on heikentynyt kansainvälisissä vertailuissa. 1970-luvun lopussa syntyneet ovat jäämässä kaikkien aikojen koulutetuimmiksi suomalaisiksi.

Maailmanpankin vuosi sitten julkaisema raportti The Changing Wealth of Nations kertoo saman asian hieman toisella tavalla: asukasta kohden arvioitu henkinen pääoma on Suomessa supistunut vuoden 2012 jälkeen. Henkistä pääomaa mitataan työssä käyvän väestön odotettavissa olevina elinkaarituloina. Se supistuu joko siksi, että koulutustaso heikkenee, tai siksi, että koulutuksen antama tuotto alenee.

Henkisen pääoman vähenemisen seurauksena kansallisvarallisuutemme ei ole enää viime vuosina kasvanut asukasta kohden mitattuna. Kansallisvarallisuuteen luetaan henkisen pääoman lisäksi luonnonvarat ja tuotettu pääoma eli rakennukset, koneet, ohjelmistot ja tietokannat. Luonnonvarojen määrä on säilynyt likimain ennallaan, mutta henkisen pääoman supistuminen on kumonnut tuotetun pääoman kasvun.

Kansainvälinen vertailu paljastaa lisäksi Suomen olevan kansallisvarallisuudella asukasta kohden mitaten köyhin Pohjoismaa. Luonnonvaroja on meillä eniten Norjan jälkeen mutta henkistä ja tuotettua pääomaa vähiten. Suurin osa varallisuuseroista selittyy eroilla henkisessä pääomassa.

Kansallisvarallisuuden kasvun pysähtyminen uhkaa taloudellisen hyvinvointimme kehitystä. Hyvinvoinnin voi nimittäin ajatella tuotoksi varallisuudelle. Sen kasvun turvaamiseksi olisi tuleville sukupolville jätettävä yhtä paljon varallisuutta kuin meilläkin on ollut.

Henkinen pääoma on kansallisvarallisuuden arvokkain erä. Sitä voidaan kasvattaa vain koulutusta lisäämällä ja sen tuottoa parantamalla.

Matti Pohjola

professori emeritus

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.