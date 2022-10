Georgia on sitoutunut Eurooppaan

Georgia, Moldova ja Ukraina ovat puolustaneet valintaansa kuulua Eurooppaan jo pidemmän aikaa olemassaolonsakin uhalla.

Venäjän Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyssodan jälkeen maailma on muuttunut turvattomaksi ja alati muuttuvaksi. Tämä koskee erityisesti maita, jotka sijaitsevat maantieteellisesti lähellä Venäjää.

”Georgia tietää, että se kuuluu Eurooppaan, ja nyt on Euroopan aika tehdä johtopäätöksiä. Georgialle on tärkeää etabloitua osaksi Eurooppaa, ja länsimaisten valtioiden on otettava Georgia osaksi perhettänsä”, pääministeri Irakli Garibashvili lainasi arvostettua georgialaista tiedemiestä ja Euroopan perustuslain laatijaa Mikheil Muskhelishviliä.

Georgia, Moldova ja Ukraina ovat puolustaneet valintaansa kuulua Eurooppaan jo pidemmän aikaa olemassaolonsakin uhalla. Georgia on jo vakiinnuttanut asemansa luotettavana osapuolena rauhankumppanuudessa EU:n ja Naton kanssa. Ylpeänä vakuutan, että Georgia on sitoutunut näiden kumppanuuksien vaatimiin velvollisuuksiin.

Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan seuraukset määrittävät koko maailman tulevaisuutta. Tässä yhteydessä haluan tuoda esille, että ensimmäinen hyökkäyssota Euroopassa 2000-luvulla tapahtui vuonna 2008, jolloin Venäjä hyökkäsi häikäilemättömästi Georgiaan.

Näistä lähtökohdista haluan kommentoida hiljattain julkaistuja Georgiaa koskevia lehtijuttuja. Korostan arvostustamme riippumatonta mediaa kohtaan, mutta osa hiljattain julkaistujen juttujen sisällöstä ei ole tuonut esille todenmukaista kuvaa Georgian ulkopoliittisista pyrkimyksistä. Lisäksi otsikointi on korostanut tätä vääristynyttä kuvaa ja on voinut vaikuttaa lukijoiden mielipiteisiin. Tämä pelaa suoraan niiden tahojen pussiin, jotka vastustavat Euroopan yhdentymistä.

Haluan korostaa, että nykyinen hallituksemme oli se, joka muokkasi perustuslakiamme siten, että se mahdollisti Georgian Naton ja EU:n jäsenyyksien hakemisen. Emme tingi pyrkimyksistä jatkaa tällä tiellä ja täyttää velvollisuuksiamme, jotta voimme palata tähän eurooppalaiseen perheeseen, minne kuulumme.

Irakli Khutsurauli

Georgian Suomen-suurlähettiläs

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.