Maailmantilanteesta johtuen monilla eri tahoilla on esitetty asuinkerrostaloihin mittavia energiasäästötoimia. Tavoite on oikea siellä, missä näin ei ole jo aiemmin tehty. Toimialalla on aina tiedetty, että yhden asteen huonelämpötilan pudotus pudottaa energiakuluja noin viisi prosenttia. Käytännössä pudotus on helppo hoitaa ja sen vaikutukset jakautuvat tasaisesti, mikäli lämmitysverkosto on tasapainossa. Onneksi tällaisen päätöksen voi tehdä vain paikalliset olosuhteet tunteva kunkin yhtiön hallitus tai äärimmillään yhtiökokous.

Ongelma on siinä, että lämmityskulut kerätään vuokrassa tai vastikkeessa pääsääntöisesti neliöperusteisina, ja näin ollen säästöjen maksumiehiksi joutuvat ne, jotka ennestään jo maksavat lämmityksestä eniten.

Jos hoitovastike on 4,5 euroa neliömetriltä kuukaudessa, ja jos lämmityksen osuus siitä on neljännes, maksetaan 100 neliömetrin huoneistosta lämmityksestä noin 1 200 euroa vuodessa ja vastaavasti 35 neliömetrin yksiön osalta noin 400 euroa vuodessa.

Valtava määrä ikäihmisistä asuu yksin tai kaksin suurissa kerrostalohuoneistoissa, ja he palelevat jo nyt kesäkuukausia lukuun ottamatta, kun lämpötilat ovat ministeriön suositusten tasolla 21–22 astetta.

Monilla toimintakyky on vähissä, joten pääosin istutaan tai maataan tuottamatta toiminnalla lisälämpöä. Heillä ei yleensä ole kodin laitteita ja sähköllä toimivia muita varusteita tuottamassa asuntoon lisälämpöä. Tästä johtuen ikäihmisten huoneistojen lämpötilat ovat noin 1–4 astetta lapsiperheasuntoja alhaisempia, mistä johtuen monet ovat käyttäneet lisälämmittimiä saadakseen asumisviihtyisyyden edes tyydyttäväksi. Lisälämmittimen kulut maksetaan omassa sähkölaskussa.

Suomessa asumiskulut ovat niin korkealla, ettei siihen mitenkään sovi ainainen paleleminen, vaan asumisviihtyisyys ja terveelliset asumisolot pitää nostaa sille kuuluvaan arvoonsa. Sillä on oma hintansa. Mistä siis löytyisi motivaatio palella entistä enemmän ja säästää tuo viisi prosenttia energiakuluissa, joka rahana olisi 60 euroa ison huoneiston ja 20 euroa pienen huoneiston osalta vuodessa?

Näillä reunaehdoilla ei synny energiansäästökauppoja niissä yhtiöissä, joissa vähänkin ajatellaan asioita ikäihmisten asumisviihtyisyyden näkökulmasta katsoen. Asialliset huonelämpötilat ovat ehdoton edellytys sille, että kotona asuminen on mahdollista pitempään.

Mikko Peltokorpi

kiinteistöneuvos, puheenjohtaja

Matinkylän seniorit ry

