Sdp:n vasemmalle puolelle sijoittuva vasemmistomme on ollut kautta historiansa moniääninen ja analyyttinen.

Saska Saarikoski oli lukenut juttuni campismista (KU 14/2022) ja siteerasi sitä kolumnissaan (HS 16.10.). Mieltäni ilahdutti lukea olevani Saarikosken mielestä oikeassa leiriajattelun kritiikissäni.

Saarikoski kuitenkin kirjoitti, ettei usko minun saavan ajatuksilleni suurta vastakaikua ”omissa porukoissani”. Kansan Uutisten lukijoilta saamani palaute on kuitenkin ollut ylivoimaisen myönteistä. Toki on niitäkin, jotka ovat joko suoraan minulle tai lehdellemme sanoneet, että tällaisia juttuja ei pitäisi rauhantahtoisen vasemmistolehden julkaista. He ovat kuitenkin vähemmistö – kuten ovat olleet suomalaisessa vasemmistoliikkeessä kautta sen historian.

Kolumninsa loppupuolella Saarikoski vihjasi, että vasemmistoaate ilman mustavalkoista maailmankuvaa tarkoittaisi sosiaalidemokratiaa. Rohkenen olla eri mieltä. Sdp:n vasemmalle puolelle sijoittuva vasemmistomme on ollut kautta historiansa moniääninen ja analyyttinen.

On totta, että vasemmistolaisen politiikan lähtökohtana on aina ollut ristiriitojen ja vastakkainasettelujen tunnistaminen yhteiskunnasta. Tämän ajattelun kutsuminen ”mustavalkoiseksi maailmankuvaksi” ei kuitenkaan ole mielestäni paikkansapitävä arvio.

Toivo Haimi

politiikan toimittaja, Kansan Uutiset

