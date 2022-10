Isäni ja äitini onneton avioliitto on varjostanut elämääni

Olen kokenut arvottomuutta ja hakeutunut vääränlaisiin miessuhteisiin, joissa minua on vahingoitettu.

Tulin hyvin surulliseksi luettuani nimimerkin Ihminen, tytär, vaimo ja äiti kirjoituksen (HS Mielipide 19.10.) Myötätuntoni on hänen puolellaan. On hyvä, että kirjoittaja on pystynyt reflektoimaan vanhempiensa eron vaikutusta elämäänsä.

Matti Eskelinen kirjoitti (HS Mielipide 16.10.), että joskus ero voi olla hyvä asia. Hän oli myös sitä mieltä, että kasvavat mielenterveysongelmat ja alhainen syntyvyys johtuvat siitä, että eron saa nykyään liian helposti.

Olen eri mieltä tästä jälkimmäisestä asiasta ja haluan tuoda oman näkökulmani mukaan tähän keskusteluun.

Olin lapsi 1970-luvun Suomessa, jossa eron saaminen vaati oikeudenkäynnin ja syyllisen toteamisen. Äitini ja isäni liitto ei ollut onnellinen. Isäni kärsi vakavista mielenterveysongelmista. Hän oli muun muassa sairaalloisen mustasukkainen äidistäni ja käytti hyvin rumaa kieltä kotona, myös meitä lapsia kohtaan. Hän oli myös välillä väkivaltainen, mitä jouduimme siskoni kanssa todistamaan. Isäni oli välillä hoidossa, mutta hänen käytöstään ei pystytty muuttamaan.

Kokemukseni mukaan 1970-luvulla pidettiin täysin hyväksyttävänä, että mies pahoinpitelee vaimoaan, sitä katsottiin läpi sormien. Isäni sukulaiset eivät suostuneet todistamaan oikeudenkäynnissä, että isäni oli pahoinpidellyt äitiämme. Mitään oikeudenkäyntiä ei sitten tullut. Meidän perhehelvettimme jatkui.

Muistan, kun noin kahdeksanvuotiaana rukoilin Jumalalta, että saisimme eron isästä. Se oli minun fantasiani ja hartain toiveeni siihen asti, kunnes pääsin muuttamaan pois kotoa 16-vuotiaana.

Olemme vieläkin siskoni kanssa katkeria siitä, ettei äitimme pelastanut meitä ja vienyt meitä isän luota pois. Olen kärsinyt masennuksesta läpi elämäni ja olen läpikäynyt myös pitkän psykoterapian. Olen kokenut arvottomuutta ja hakeutunut vääränlaisiin miessuhteisiin, joissa minua on vahingoitettu.

Psykologien mukaan isän hyväksyntä ja arvostus tytärtä kohtaan vaikuttaa kasvavan tytön itsetuntoon myönteisesti. Lapsuuteni oli niin traumaattinen, että hyvä kun uskalsin yhden lapsen saada.

On todella pelottavaa, että vanhoilliset asenteet ja mielipiteet nostavat taas päätään 2020-luvun Suomessa. Yleensä tämä merkitsee naisten – ja muiden vähemmistöjen – aseman heikentämistä. Viittaan eroamiseen ja abortin saamiseen.

Välit isääni paranivat sen jälkeen, kun muutin pois kotoa. Hän ei pystynyt (tai osannut) reflektoida omaa käytöstään meidän lapsuusajaltamme. Yritin puhua asiasta rakentavasti isälleni, mutta keskustelu ei edennyt.

Kaikesta huolimatta koen, että olen selviytynyt. Depressio vierailee kuitenkin luonani säännöllisesti.

Nainen pohjoisesta

