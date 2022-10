Itärajan aitaa on syytä kiirehtiä

Kaleva puoltaa aidan rakentamista osalle Suomen ja Venäjän rajaa.

”Havahtumisen taustalla on Venäjän arvaamattomuus ja aggressiivisuus. Aita ei pysäytä panssarivaunuja eikä paljon muutakaan sotilastoimintaa, eivätkä ne nyt varsinainen uhkakuva olekaan.”

”Sen sijaan raja-aita voi olla hyödyllinen hidaste suurta järjestettyä siviilien maahantuloaaltoa vastaan. Esimakua sellaisesta Suomi sai talvella 2015–2016, kun Sallan ja Raja-Joosepin raja-asemien kautta Suomeen alkoi yllättäen tulla Venäjän kautta turvapaikanhakijoita.”

”Ihmisvirta Suomeen tyrehtyi lopulta presidentti Vladimir Putinin päätöksellä. Saman henkilön kynän vedolla se voisi alkaa uudestaan.”

”Raja-aitaa on pitänyt tarpeellisena myös Rajavartiolaitos, jonka asiantuntemusta kannattaa kuunnella. Laitoksen mukaan epävarmuus rajalla kasvaa jatkuvasti.”

”Rajavartiolaitos esittää aidalle 130–260 kilometrin mittaa. Käytännössä siis yli tuhat kilometriä itärajaa jäisi ilman tuota estettä.”

”Massiivista tulijavirtaa tuskin on tulossa rajan yli vaikeakulkuisten erämaareittien kautta. Tällaista maastoa on iso osa itärajastamme. Venäjän puolellahan esimerkiksi metsäautoteitä on huomattavasti vähemmän kuin Suomen puolella.”

”Jos aita saa poliittisten päättäjien siunauksen, itse rakennusurakan aloitusta ei kannata viivytellä. Venäjän lähikuukausien kehityksestä ei nyt kukaan pysty sanomaan mitään varmaa. Sekasortoisiakaan tapahtumia ei voi sulkea pois. Suomen on viisasta varautua myös sellaisiin.”

Etelä-Suomen Sanomat pitää ymmärrettävänä, että ydinvoiman suosio on nyt kasvanut Suomessa ennätyksellisen suureksi.

”Kaasun tuominen Venäjältä on pysäytetty ja korvaavaa kapasiteettia pitäisi löytää jostain.”

”Asenteet ydinvoimaa kohtaan ovat lieventyneet myös niillä, jotka ovat huolissaan ilmaston lämpenemisestä ja maapallon tulevaisuudesta. Energian tuottaminen ydinvoimalla ei saastuta ilmakehää kuten fossiiliset polttoaineet. Myös käytetyn ydinvoiman varastoimiseksi on tehty paljon kehitystyötä, ja Suomessa peruskallio tarjoaa luonnostaan hyvät puitteet polttoaineiden loppusijoitukseen.”

”Saksan energiaratkaisuja on kritisoitu aiheesta. Siellä esitettiin kirkasotsaista ja päätettiin luopua ydinvoimasta. Samalla Saksa osti entistä enemmän energiaa Venäjältä ja ajoi itsensä Putinin talutusnuoraan.”

”Fortum ilmoitti maanantaina käynnistävänsä kaksivuotisen selvityksen uudesta ydinvoimalasta. – – Suomen kannattaa pyrkiä energiantuotannossa omavaraisuuteen, ja ydinvoima on varteenotettava vaihtoehto sen tavoitteen toteuttamiseksi.”