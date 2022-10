Kun imperialismin peto on irti

Vladimir Putinin aikana propaganda on käyttänyt hyväkseen suurvaltanostalgiaa. Kreml on tehnyt historian synkkien lukujen käsittelystä lähes maanpetoksen ja rakentanut toisen maailmansodan voitosta kultin. Nostalgia oli silti jo valmiina.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on johtanut kiinnostavaan keskustelun venäläisestä imperialis­mista ja kolonialis­mista. Aiheesta on toki puhuttu iät ja ajat, ja siitä on paljon laadukasta tutkimusta, mutta nyt tarjolla on uusia kulmia.

Uutta on etenkin se, että nyt on kuultu esimerkiksi kazakstanilaisten, kirgisialaisten, tadžikistanilaisten, uzbekistanilaisten ja georgialaisten kokemuksia ja näkemyksiä. Lännessä näitä maita on usein pidetty entisinä neuvostotasavaltoina ja Venäjän takapihana, joten niiden Venäjän-suhteet ja keskinäinen dynamiikka ovat helposti jääneet ymmärtämättä. Niillä ei ole myöskään juuri nähty olevan toimijan roolia asioissaan.

Uutta on myös Venäjän vähemmistökansojen protestointi sitä vastaan, että Kremlillä on tapana sotia syrjäseutujen pojilla. Jakutialaisten, burjaattien, baškirialaisten ja Dagestanin eri kansojen osuus sekä sotilaista että kaatuneista on ollut suhteessa iso.

Venäläisen imperialismin olemusta ja vaikutusta onkin syytä pohtia. Onhan Venäjän Ukrainassa käymässä sodassa vahva imperialistinen pohjavire. Sitä on vaikea ohittaa niidenkin, jotka pitävät hyökkäystä ennen muuta osana isompaa taistelua demokratian ja autoritarismin välillä tai Vladimir Putinin pyrkimyksenä koko maailmanjärjestyksen muutokseen.

Kremlin yhtenä tärkeänä lähtökohtana on palauttaa Venäjän suurvalta-asema keräämällä takaisin hallintaan maalle aiemmin kuuluneita alueita. Ajatteluun kuuluu, että ukrainalaisten on alistuttava Venäjän veljelliseen huolenpitoon hyvällä tai pahalla.

Tämä on kuitenkin vasta pohdinnan alkupiste. Kun puhutaan venäläisestä imperialismista, puhutaan myös muun muassa venäläisten vastuusta kansakuntana raa’assa hyökkäyssodassa, Venäjän yhteiskunnan rakenteellisesta rasismista, venäläisten kyvystä käsitellä historiansa synkkiä lukuja ja oikeastaan siitä, millaiseen Venäjään muiden on varauduttava tulevina vuosikymmeninä.

Hyökkäyssodan ja Venäjän joukkojen toiminnan seurauksena on ollut helppo samaistaa Venäjän johtaja Vladimir Putin ja kaikki venäläiset. Raakuus on järkyttänyt, mutta sitä on samalla pidetty ikään kuin luontaisena osana Venäjän sodankäyntiä.

Todellisuudessa Venäjällä on tietenkin sotaa koko ajan vastustaneita sekä Memorial-järjestön kaltaisia toimijoita, jotka yrittävät pitää kirjaa vanhoista ja uusista ihmisoikeusloukkauksista vainosta huolimatta. Venäjän joukkojen julmuuskin on Venäjän johdon tietoinen linjaus.

Aktiiviset sodan vastustajat ovat kuitenkin vähemmistö. Venäjällä hyökkäyssodalla on laaja tuki, kansallistunne kasvaa ja valtaosa suhtautuu ukrainalaisten kärsimykseen välinpitämättömästi. Imperialismin peto on irti, Ukrainan nopea ”palautus” olisi maistunut monelle. Siksi venäläiset eivät ole vain katsomossa seuraamassa Putinin sotaa.

” Keskiaasialaiset ovat ärähtäneet.

Tsaarien Venäjä oli naapurialueitaan valtaamalla laajentunut maaimperiumi, kuten Neuvostoliittokin. Imperiumin menetys tuntui venäläisistä kovemmalta kuin briteistä tai ranskalaisista, sillä moni venäläinen koki menettäneensä myös maansa.

Siinä unohtuu, että Venäjän johtajille imperiumin kasvattaminen on ollut pääasia. Mongolien Kultaiselta ordalta tuli valtiokäsitys, joka muokkasi yhteiskuntaa. Johto päättää, joten on turha surra, että Neuvostoliittoa venäläistäneet kommunistit tuhosivat myös venäläistä kulttuuria. Kunhan muut kunnioittavat.

Nyt siis etenkin keskiaasialaiset ovat ärähtäneet, ettei Venäjän pitäisi suhtautua niihin alusmainaan.

Monet liikekannallepanoa Keski-Aasiaan paenneet ovat myös saaneet havahtua. He olivat tottuneet pitämään keskiaasialaisia lähinnä halpana työvoimana, joka loi Moskovassa lumet ja kuljetti kuriirina tavaraa.

Lähtiessään hulluun hyökkäykseen Ukrainaan Putin kuvitteli vahvistavansa Venäjän asemaa. Hän kuitenkin vain rapauttaa Venäjän itselleen kuvittelemaa etupiiriä.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.