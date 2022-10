Valitsemani ala on ehdottomasti täyttänyt ne odotukset, jotka sitä opiskelemaan lähtiessäni asetin.

Viime kuukausina on keskusteltu erittäin paljon hoitoalan työoloista ja -ehdoista, pääosin alalla esiintyvien ongelmien ja haasteiden näkökulmasta. Nämä ovat todellisia ongelmia, jotka vaativat poliittisia päätöksiä eli joko ratkaisun hoitajapulaan tai tarjottavan hoidon karsimista. Haluan kuitenkin antaa myös toisenlaisen kokemuksen alalta, sillä minusta hoitoalalla on kaikesta huolimatta ollut ihan mukavaa.

Olen nyt noin puolen vuoden ajan työskennellyt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) postoperatiivisella vuodeosastolla. Toistaiseksi lääkeluvattomana opiskelijana vastaan yhdessä pätevän sairaanhoitajan kanssa potilaan potilasturvallisesta hoidosta. Käytännössä muun muassa arvioin peruselintoimintoja ja potilaan vointia, hoidan haavoja sekä autan ja kannustan potilaita leikkauksenjälkeisessä kuntoutumisessa.

Olen kokenut, että työnsä pystyy osastollamme hoitamaan lähes aina riittävän hyvin. Suurin osa potilaista on erittäin ystävällisiä ja kiitollisia hoidostaan ja vain ani harva on epäasiallisia. En ole kokenut työssäni väkivaltaa tai sen uhkaa. Potilailta suullisesti saamani palautteen perusteella he ovat useimmiten erittäin tyytyväisiä saamaansa hoitoon. Kokonaisuudessaan töihin on ihan mukavaa mennä, ja sieltä lähtiessä kokee useimmiten saaneensa kiitoksen töistään, kokemuksen työnsä merkityksellisyydestä jollekulle muulle.

” Työ on joustavaa ja merkityksellistä.

Hoitoalalla on myös valtavasti työpaikkoja tarjolla työvoimapulan takia, mikä antaa työntekijälle paljon joustovaraa työsopimusta solmittaessa. Esimerkiksi itse teen 40-prosenttista työaikaa ja pääasiallisesti vain tuplavuoroja omasta halustani. Käytännössä teen siis keskimäärin yhdestä kahteen vuoroa viikossa, useimmiten vain yhden. Ylitöihin olen joutunut jäämään korkeintaan 15 minuutiksi jonkin vuoron lopussa tapahtuneen odottamattoman seikan takia. Halutessaan lisävuoroja on säännöllisesti tarjolla hälytysrahan turvin, jos intoa töiden tekemiseen riittää.

Ala on oiva myös siihen, jos haluaa valmistumisen jälkeen jatkaa osa-aikatöissä ja käyttää muun liikenevän ajan toisiin asioihin elämässä. Palkka tällaiselle yhden hengen taloudesta vastaavalle ihmiselle on myös mielestäni riittävä, joskin se ei ole riittävä hoitajapulan ratkaisemiseksi.

Koen saavani työssäni myös arvostusta esihenkilöiltäni, ja lisäksi he ottavat hyvin ymmärtäväisesti huomioon samanaikaiset opintoni, joiden vuoksi esitän toisinaan varsin paljonkin vuorotoiveita työvuorolistoja suunniteltaessa.

Kokonaisuudessaan koen, että valitsemani ala on ehdottomasti täyttänyt ne odotukset, jotka sitä opiskelemaan lähtiessäni asetin. Ihan mukava osa-aikainen työ, josta saa riittävästi tuloa ja joka on riittävän mielenkiintoista ja merkityksellistä. Lisäksi siitä jää riittävästi aikaa hoitoalan ulkopuolisten asioiden tekemiseen.

Otto Rikka

ensihoidon amk-opiskelija

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.