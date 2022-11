Päivystyskäyntiin kuluvaa aikaa on mahdoton arvioida etukäteen.

Olen viime vuosina joutunut tuomaan usein läheisiäni Jorvin sairaalan päivystykseen. On tunnettua, että jonotusaikaa ruuhkautuneissa päivystyksissä on mahdotonta ennakoida. Usein jonotusaika on useita tunteja. Me läheiset saatamme päivystykseen usein vanhuksia, jotka tarvitsevat saattajan läsnäoloa koko prosessin ajan.

Tätä taustaa vasten on käsittämätöntä, että Jorvin pysäköintihallissa pysäköinti pitää maksaa etukäteen. Tarvittavaa aikaa on mahdoton arvioida etukäteen.

On todella ikävää jättää keskellä yötä vanhus yksin päivystykseen, kun saattaja joutuu poistumaan kaukana olevaan parkkihalliin maksamaan lisää pysäköimisaikaa. Luulisi olevan yksinkertaista muuttaa järjestelmä sellaiseksi, että pysäköinnin voisi maksaa poistuttaessa.

Mauri Vihko

Espoo

