Kirja lepäämisestä syöksähti Yhdysvaltain bestseller-listojen kärkeen. Sen sanoma resonoi meilläkin.

Yhdysvaltain työkulttuuri on tunnettu armottomuudestaan – töihin mennään vaikka pää kainalossa, sillä sairauspäivät ovat pois vuosilomista, lapsia ei lähdetä hakemaan päiväkodista puoli neljältä ja se lisävuoro otetaan hoidettavaksi, koska jos saa potkut, terveysvakuutus menee alta.

Kesällä ”quiet quittingistä” tuli hittitermi, jota HS Visiokin meille selitti – siis sitä ajatusta, että töissä tehdään vain sovitut hommat ja lähdetään sitten kotiin. Vallankumouksellista, pyörittelivät suomalaiset silmiään.

On ehkä oireellista, että yksi Yhdysvaltain kirjasyksyn hiteistä käsittelee lepäämistä radikaalina tekona. Tricia Herseyn Rest is Resistance: A Manifesto singahti suoraan New York Timesin bestseller-listalle.

Hersey, pienen lapsen äiti, opiskeli samalla kun teki palkkatöitä ja työharjoittelua. Hän näki itsensä osana jatkumoa, jossa erityisesti mustilta on Yhdysvalloissa aina vaadittu raatamista – plantaaseilta huonosti palkattuihin palveluammatteihin.

Hersey nukahteli koulukirjojen ääreen, mutta huomasi heräävänsä virkistyneenä. Hän päätti mahduttaa päiviinsä lepoa, vaikka minuutin kerrallaan. Arvosanat paranivat.

Lepäämisestä tuli Herseylle ammatti, ja hän perusti levon puolesta kampanjoivan Nap Ministry -organisaation, jolla on jo puoli miljoonaa Instagram-seuraajaa.

Tuntuu ylisuorittaminen täälläkin.

Nuoriso on sisäistänyt ajatuksen, että pärjätäkseen elämässä pitäisi saada parhaat arvosanat ja menestyä harrastuksissaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan lähes joka kolmas kouluikäinen tyttö on kokenut kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta.

Päälle voi laskea työuupumuksesta kärsivät aikuiset, joita on Työterveyslaitoksen mukaan meistä ainakin neljännes.

Ekonomistit tätä ehkä paheksuvat, mutta: levättäisiinkö vähän enemmän? Tuijotettaisiin horisonttiin näytön sijaan.

Ahdistuneena ja väsyneenä ei huomaa hyviä asioita, tunne kuplivaa iloa, tai saa uusia ideoita. (Ne lisäisivät Suomen kilpailukykyä kaiketi enemmän kuin ylimääräinen rehkiminen.)

Jos luet tätä pöydän ääressä, työnnä tuoli kauemmaksi, noin, päästä mobiililaite käsistäsi, juuri noin, ja laske itsesi varovasti vaakatasoon, vaikka siihen pöydän alle. Lepää hetki.

Ehtii sitä myöhemminkin.

Kirjoittaja on HS:n kulttuuritoimittaja.