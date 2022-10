Tarvittaessa kahvilan asiakas saa apua palvelukeskuksen työntekijöiltä.

Maija-Kaarina Saloranta kritisoi (HS Mielipide 16.10.) Kampin palvelukeskuksen kahvilan toimimista itsepalveluna, jossa asiakas maksaa tuotteet näyttöpäätteellä.

Kampin palvelukeskuksessa toimii arkisin kaksi kahvilaa ja lounasravintola. Lounasravintola on auki kello 9–14. Sieltä saa myös kahvia. Tämän lisäksi Kampissa on mielipidekirjoituksessa mainittu itsepalvelukahvila, joka on auki kello 8–20. Myös vapaaehtoiset pitävät Kampissa omaa kahvilaa kello 11–14.30.

Itsepalvelukahvila on ollut kiinni kesällä sekä korona-aikana. Kahvila avattiin tänä syksynä asiakkaiden pyynnöstä. Ymmärrämme, että kaikille asiakkaillemme ei ole mahdollista asioida itsepalvelukahvilassa, jossa maksaminen tapahtuu näyttöpäätteellä. Tarvittaessa apua saa palvelukeskuksen työntekijöiltä.

Palvelukeskuksen kahvilat ja lounasravintola ovat asiakkaillemme, etenkin ikääntyneille helsinkiläisille, tärkeitä kohtaamispaikkoja lounaan tai kahvin nauttimisen lomassa. Kehitämme palveluitamme yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Piia Sneck

Kivelän seniorikeskuksen johtaja, Helsingin kaupunki

Ritva Mähönen

toimialajohtaja, Palmia Foods, Palmia oy

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.