Helsingin Sanomat on julkaissut viime viikkoina monia kirjoituksia ja mielipiteitä koulutuksesta, opetuksesta ja koulun kriisistä

On totta, että Pisa-tulokset huononevat. Suuret heterogeeniset opetusryhmät, häiriköinti ja metelöinti uuvuttavat opettajia. Turvallinen luokkayhteisö on haluttu korvata jättikouluilla ja suurilla avotiloilla, joita mainostetaan ”moderneiksi oppimisympäristöiksi.”

Julkisissa koulupuheissa puuttuu opetuksen peruskäsitteiden ymmärrys. Mikä on peruskoulun opetussuunnitelma (547 sivua), mihin se velvoittaa, ja mikä puheissa on propagandaa, omien etujen ajamista ”yhteisen hyvän” tekosyyllä? Kotien pahoinvointi heijastuu lapsiin. Terve järki sanoo, että liian aikainen oppilaiden itseohjautuminen on vastuutonta, varsinkin, jos oma luokkayhteisö, jopa oma turvallinen opettaja puuttuvat.

Koulun laatu ja tulokset riippuvat ratkaisevasti yhteiskunnan arvoista, koulun resursseista ja siitä, mikä on ihmisarvo suhteessa taloudellisiin arvoihin. Oppilas on nimetty ”tulevaisuusosaajaksi,” jonka on kilpailtava ansaitakseen paikkansa menestys-Suomessa. Digimaailma, some, ulkonäköpaineet, kiusaaminen ja heikko itsetunto jäytävät lasten mielenterveyttä. Huumemaailma houkuttelee, kun kotielämä on turvatonta. Psykiatrit voivat kertoa lisää.

Koulutuksen hätätilan suurin yksittäinen tekijä on opettajien ammattitaidon väheksyminen ja koulun ”kehittäjille” annettu valta innovoida koulutus. Akateeminen opettaja ei saa enää opettaa itsenäisesti ammattimoraalinsa ohjaamana. Kauppatieteilijät, insinöörit, pelikauppiaat, monitoimimiehet, kukoistus- ja unelmointikonsultit ovat saaneet ylimmältä kouluhallinnolta tehtäväkseen koko suomalainen koulutuksen innovoimisen.

Yliopistot on jo 20 vuotta valjastettu tavoittelemaan ”huippua”. Vuonna 2022 ranking-huippu ei ole yhtään lähempänä kuin vuonna 2004, mutta inhimillinen kärsimys on ollut huipputasoa maineenhallintainstituuteissa, entisissä sivistysyliopistoissa.

Pisa-menestyksen loivat koulutetut opettajat, jotka osasivat ajatella ja toimia itsenäisesti. He hallitsivat monia opetustapoja, opettivat itse ja jakoivat vastuuta oppilaille heidän kypsyytensä rajoissa. Opettajat ymmärsivät oppilaiden erilaisuuden merkityksen: älykkyys- ja lahjakkuuserot, temperamentin, oppimistyylien ja kotitaustan vaikutukset. Opettajat tajusivat olevansa kasvatuksen ja opetuksen ammattilaisia, joiden sanat pelastavat tai tuhoavat oppilaita.

”Tasapäiden peruskoulussa” ei saanut käyttää vanhaa koulujen vakiopalautetta poikaoppilaille: ”Olet tyhmä! Sinusta ei tule koskaan mitään!” ”Katuojasta vielä itsesi löydät.” Tyhmistä ja laiskoista kavereistani kasvoi muun muassa lääkäreitä, kenraaleja, professoreita ja liikemiehiä. Yhdestä tuli rehtori kouluun, jossa opetti yhä hänet katuojaan tuominnut opettaja.

Koulun tärkein arvo on ihmisarvo, eivät bisnesarvot.

Kari Uusikylä

didaktiikan emeritusprofessori, Vaasa

