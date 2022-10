Huonosti peitetyssä pinossa puu alkaa homehtua ja lahota hyvin nopeasti, joten syyskesällä tehdyt ja ulos varastoidut puut menettävät osan lämpöarvostaan.

Puulla lämmitettäessä tärkeintä on klapien kuivuus.

Helsingin Sanomien Kriisitalvi-sarjan yhtenä puheenaiheena on klapien, tulisijojen pääpolttoaineen käyttö. Viimeksi luin hiukkastutkija Jarkko Tissarin haastattelun (HS Koti 19.10.). Hänen mukaansa on turhaa väitellä eri puulajien paremmuudesta lämmityskäytössä. Tärkeintä on klapien kuivuus.

Olen samaa mieltä, mutta ylivuotisuus ei ole välttämätöntä. Rangat kaadetaan maalis–huhtikuussa ja aisataan saman tien, eli pyyhkäistään moottorisahalla kuori rikki koko rungon mitalta; ohuet vain yhdeltä puolelta, paksummat kahden puolen. Se lisää haihdutuspintaa ja nopeuttaa puiden kuivumista. Kaadetut rungot katkotaan ja halotaan mahdollisimman pian. Meidän perheessämme lastenlapsienkin odottamat pinoamistalkoot on pidetty pääsiäisen aikoihin.

Elokuussa tehtyjen klapien kosteus pysyy 50–60 prosentissa yli syksyn ja talven, kunnes ne alkavat keväällä kuivua. Huonosti peitetyssä pinossa puu alkaa homehtua ja lahota hyvin nopeasti, joten syyskesällä tehdyt ja ulos varastoidut puut menettävät osan lämpöarvostaan.

Ulkokuivaukseen käy katos, johon aurinko pääsee esteettömästi paistamaan ja tuuli puhaltamaan. Ilman pitää kulkea pinoon myös alta. Klapit pinotaan halkaistu puoli ylöspäin, jotta kosteus haihtuu maksimaalisesti.

Pelkän pinon voi tehdä aurinkoiseen ja tuuliseen paikkaan vaikkapa kuormalavan päälle. Katteeksi ei saisi laittaa muovia, koska puista vapautuva kosteus tiivistyy muovin alapintaan ja se ”sataa” klapien päälle. Jos kuitenkin on pakko käyttää muovia, muovin alle on hyvä laittaa jokin koroke, jotta ilma pääsee huuhtelemaan puista haihtuvan kosteuden pois. Sama pätee peltikatteeseenkin. Pinon sivut pitää jättää auki.

Ilman kuivauskyky on ”kevätahavilla” parhain, ja klapit kuivuvat nopeasti. Tämän voi nähdä selvästi: pino kuivuessaan ”elää” eli se hiukan madaltuu ja suoraankin ladotut pinot saattavat kallistua puolelle tai toiselle.

Juhannuksen maissa pitää varustautua siirtämään kuivat klapit liiterin puolelle. Ilmavassa liiterissä puiden kuivuminen jatkuu. Lämmityskauden alkuun mennessä, loka–marraskuussa, polttopuu on kuivunut käyttövalmiiksi.

Ennen uuniin tai takkaan latomista yhteen tai useampaan lämmityskertaan varatut puut on hyvä tuoda sisään ainakin päivää ennen lämmitystä niiden pintakosteuden haihtumiseksi.

Lähes 30 vuoden lämmityskokemus on osoittanut, että näin kuivattu polttopuu on kaikin tavoin hyvä polttoaine. Piipustakin näkyy vain lämpöväreilyä.

Heinolan asuntomessut pidettiin vuonna 2004. Monessa talossa oli kaksi, jopa kolme tulisijaa ja puilla lämpiävä kiuas rantasaunassa, muttei yhtään kelvollista varastoa polttopuille. Esittelijätkin olivat liiterikysymyksestäni ymmällään.

Viimekesäisillä Lohjan asuntomessuilla havaitsin, ettei muutosta ole tapahtunut 20 vuodessa. Hyvälaatuinenkin polttopuu menettää laatunsa kelvottomassa varastossa.

Pertti Jalonen

toimittaja (eläkkeellä), Vihti

