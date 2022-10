Suomessakin on paljon poikia, joilla ei ole kaikki hyvin. Heidätkin tulee huomioida.

11. lokakuuta vietettiin tyttöjen oikeuksien päivää. Päivä ei olisi voinut olla ajankohtaisempi: Iranin naiset taistelivat tyttäriensä oikeuksien ja tulevaisuuden puolesta.

On tärkeää, että tyttöjen oikeuksia puolustetaan myös Suomessa muistaen, että tasa-arvo on tärkeä ihmisyyteen liittyvä arvo. Tässä mielessä tasa-arvoista olisi, että pojillakin olisi kalenterissa oma päivänsä, sillä hekin ovat arvonsa ansainneet.

Suomessakin on paljon poikia, joilla ei ole kaikki hyvin. Heidätkin tulee huomioida. Meillä on äitienpäivä ja isäkin on jo saanut oman päivänsä. Kahden hienon pojan äitinä ja ihanan pikkupojan isoäitinä toivon, että tulevaisuudessa pojatkin voivat viettää omaa poikien päivää.

Raija Partanen

Järvenpää

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.