Ainoa tapa suojella puutarhani kasvustoa on ympäröidä kukin kasvi kaksimetrisellä verkolla tai sulkea koko puutarha korkean verkkoaidan sisään.

Asun Kirkkonummella, ja minulla on suurehko puutarha, jossa on hedelmäpuita, marja- ja koristepensaita sekä perennoja. Ongelmaksi on nyt muodostunut valkohäntäkauriiden jokapäiväiset vierailut puutarhassa.

Syksyn runsas omenasato houkutteli kauriit puutarhaan. En pannut pahakseni, kun ne söivät pudonneet ja lintujen nokkimat hedelmät. Mutta lopulta omenat puistakin katosivat nälkäisiin suihin.

Kauriille tuntuu kelpaavan ruohon, hedelmien, puiden taimien ja hyötykasvien lisäksi myös perennat, jopa ruusut ja lehtikuuset. Ainoa tapa suojella kasvustoa on ympäröidä kukin kasvi kaksimetrisellä verkolla tai sulkea koko puutarha korkean verkkoaidan sisään. Jokaisen puun verkottaminen tai alueen aitaaminen on kallista eikä edes käytännöllistä, saati kaunista.

Muutama vuosi sitten ystäväni rakensi raudoitusverkosta 2,4 metriä korkean aidan puutarhansa ympärille. Tuli ehkä kalliiksi, mutta kauriit ovat pysyneet poissa.

Valkohäntäkauriiden määrä näyttää karanneen käsistä, vaikka paikallinen metsästysseura on onneksi luopunut kauriiden ruokinnasta. Äskettäin läheisellä tiellä oli yhden päivän aikana kolme kauriskolaria. Metsästys oli kenties saanut eläimet liikkeelle, mutta kauriskolareita tapahtuu runsaasti myös muina aikoina.

Toimiin haittakasvien – kurtturuusun, komealupiinin, hamppuvillakon, lännenbalsamin, jättiputken, vesiruton, tarha-, sahalinin- ja japanintatarin – leviämisen estämiseksi on ryhdytty. Nyt olisi aika ryhtyä suitsimaan tehokkaasti myös kauriskantaa.

Maila Klemettinen

Kirkkonummi

